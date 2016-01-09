Il Comune di RC avvia il piano di informatizzazione con il coinvolgimento dei cittadini

di Fabiana Tripodi – La Giunta Falcomatà ha di recente approvato il Piano di Informatizzazione del Comune di Reggio Calabria. Il Piano, disposto dall’Assessorato Smart City del Comune, è uno strumento fondamentale che risponde alle direttive indicate dalla legge 124 del 7 agosto 2015, la cosiddetta riforma Madia, e che va nella direzione della trasparenza e della semplificazione delle pratiche amministrative, che in questo modo diventano più veloci ed accessibili per cittadini ed operatori. Il nuovo Piano, allineato con l’Agenda Digitale europea e nazionale, prevede la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, la razionalizzazione dell’architettura telematica, l’informatizzazione dei servizi al cittadino, la promozione della connettività e delle competenze digitali più una serie di strumenti di Open Government ed ePartecipation.

Le proposte dei cittadini

L’Amministrazione intende ora coinvolgere nel processo di redazione del Piano i cittadini dando la possibilità a questi ultimi di inviare le proprie proposte migliorative attraverso un canale online predisposto ad hoc.

I cittadini potranno, accedendo al portale web del Comune www.reggiocal.it (o direttamente al seguente indirizzo: http://dati.reggiocal.it/partecipalpiano, registrarsi, consultare il Piano e inviare entro il 31 marzo 2016 le proprie osservazioni, istanze e proposte integrative e di miglioramento del documento prodotto dall’Assessorato Smart City e adottato dall’Amministrazione per programmare il “salto tecnologico” dell’Ente con un orizzonte temporale al 2018.

Un’occasione di partecipazione