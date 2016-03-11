Il Liceo Volta sede dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici

Il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria , anche per questo anno, sarà sede provinciale dei “Campionati Internazionali dei Giochi Matematici” organizzati dall’Università Bocconi di Milano. La gara che si svolgerà sabato 12 Marzo alle ore 14.00, coordinata dalla responsabile dei Giochi nominata direttamente dall’Università Bocconi , Prof. ssa Caterina Sarubbo, vedrà ben 1270 partecipanti , alunni delle scuole secondarie di I e II grado provenienti da tutta la provincia.

Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per partecipare ai Campionati di Giochi Matematici, giunti alla trentesima edizione nel mondo e per la ventitreesima volta organizzati in Italia dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi e per l’undicesima volta dal Liceo Volta per la provincia di Reggio Calabria.

Ai Campionati possono partecipare tutti, giovani e meno giovani, a partire dalla prima media e indipendentemente dal titolo di studio.

I migliori classificati di ogni categoria delle semifinali parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 14 maggio 2016. La finale nazionale selezionerà la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Parigi di fine agosto 2016. La squadra sarà rappresentata dai primi classificati delle varie categorie.

Tutta la comunità scolastica del Liceo Volta sarà lieta di accogliere i “matematici in erba”, per il consueto appuntamento che come ha sottolineato il dirigente scolastico , Professoressa Angela Maria Palazzolo valorizza talenti , impegno e competenza.