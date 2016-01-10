Il reggino Francisco de “Le ciccionate” ai microfoni di CityNow

La 43esima puntata di CityNow andata in onda su RTV, programma che tende a promuovere i migliori eventi in città e valorizzare le realtà positive del territorio, ospita questa volta il reggino Francesco Fragomeni in arte Francisco, divenuto da semplice studente universitario a star di La7, grazie ai menù di Benedetta Parodi.

“Tutto parte da La7, da quando andai a studiare a Milano è stato un divenire di casini!”

Esordisce così Francisco, che oggi si racconta a CityNow, svelando anche qualche piccola novità.

“Ero andato a fare questi provini, ma non era un provino proprio per quella rubrica, mi hanno chiamato mi hanno detto stiamo cercando uno che studia, che fa casino e che sappia anche cucinare. Beh, io non so cucinare, diciamo che mi so arrangiare! Così tutto ha preso inizio…”

Il rapporto con Benedetta Parodi

E con Benedetta Parodi come va?

“Lei è davvero stupenda, tra noi c’è una forte intesa. Benedetta e Cristina sono una big family, quando entri ti senti parte della famiglia. Benedetta conduce il programma Cotto e Mangiato. Sono stato ospite a tutti i suoi programmi e proprio l’altro ieri ne ho registrato uno nuovo su Real Time, un game fighissimo!”

Ma cosa sono “Le Ciccionate”?

“Le Ciccionate rappresentano quel cibo veloce e strano, che prende ispirazione soprattutto da quello dell’America. Là si vedono tante cose di una semplicità disarmante, che però qui fanno un effetto pazzesco! Una delle mie ricette che ha fatto più scena è sicuramente la coca cola fritta…le frittelle di coca cola! O anche il toast ubriaco! La soluzione delle Ciccionate è il fatto che sono delle ricette che hai sempre in tasca, veloci, per ogni occasione. La forza del libro è stata proprio questa, un format inedito, diviso in categorie di vita: fuori piove, il supermercato è lontano, after disco, pre disco, eccetera”.

La cucina senza essere chef

Tu non sei un cuoco, ma sei un uomo di cucina. Se non c’è nulla dentro il frigo, quindi che si fa?

“È proprio questa la svolta! Non so cucinare, non sono uno chef, mi diverte farlo soprattutto per gli amici, inventare tante e diverse situazioni. La complicità con Benedetta è tanta e proprio da lì nasce la confusione, il casino! In un momento in cui la cucina aveva quella sacralità pazzesca, io e la Parodi con disinvoltura, senza prendersi troppo sul serio, abbiamo demolito in due puntate tutto quello che si era costruito attorno al mondo della cucina. Distruggere un po’ da dentro, distruggere…ma con simpatia!”





Parlaci di una delle tue invenzioni:

“Una delle parti più corpose del libro è composta dalle ricette after disco. Quando torni scemo, stonato, che non stai in piedi, devi mangiare qualcosa! Il toast ubriaco fa parte di quelle ricette facili, alle 6 del mattino non hai certo voglia di spadellare! Quindi nasce così il toast ubriaco. Un pezzo di pane buttato in una crema di formaggini e birra, una girata e una voltata, metti una fetta di bacon sopra…e la mattina ti svegli top! Nel mio libro troverete 150 ricette low cost, esagerate e senza sbatti!”

I prossimi impegni di Francisco

Prossimi impegni?

“Come dicevo sono stato ospitato nei programmi di Benedetta, ora invece sto facendo video su YouTube, sulla mia pagina Facebook e sui miei social, che serviranno a preparare un programma fighissimo, che farò da metà Gennaio su Comedy Central, in cui ci saranno tutti questi fenomeni pazzeschi della rete, ragazzi che sono davvero fenomeni e che prima nemmeno conoscevo.”





Che aria si respira lì negli studi?

“In realtà cambia sempre atmosfera. Ad esempio a Roma quando ho registrato per Comedy Central, c’era un’atmosfera tipicamente giovane, più leggera e più easy rispetto La7, ma più romana e festosa. Sono stato anche alla Rai, dove ho mostrato la ricetta dei Marshmallow casalinghi al programma Detto Fatto e dove ho presentato il mio libro”.

Reggio Calabria e Milano a confronto

Tu stai meglio Reggio Calabria o a Milano?

“A Reggio sto benissimo, nonostante tutto. Alla fine basta vivere le cose e viverle bene, cogliendone gli aspetti positivi”.

Oggi il nostro artista Gabriele Candido realizza una fantastica caricatura omaggio per Francisco!