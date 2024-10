Il reggino Gianfranco Capua riceve il titolo di Cavaliere del Lavoro: “Orgoglio per la Calabria”

“Il titolo di cavaliere del Lavoro conferito dal presidente Mattarella a Gianfranco Capua è il giusto riconoscimento per il suo impegno a trasformare in eccellenza una produzione interamente ‘Made in Calabria”.

Così Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria, si complimenta per l’onorificenza ottenuta dal presidente della Capua 1880 di Reggio Calabria. “