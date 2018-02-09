Si esibirà domani, sabato 10 febbraio, ore 17.00, a Casa Sanremo, la giovane e talentuosa Ilenia Mazzà. Ilenia, di Caulonia, vincitrice nella sezione “Inediti”, e Giovanni Khalifa, di Gioiosa Ionica, vincitore nella sezione “Interpreti” della 11ª Edizione del Festival “Una Voce per lo Jonio“, sono i due giovani artisti calabresi che si sono guadagnati questa importante passerella grazie al circuito dei Grandi Festivals Italiani, di cui “Una Voce per lo Jonio” fa parte.

La soddisfazione del patron Christian Cosentino

Esprime grande soddisfazione per l’importante risultato il maestro Christian Cosentino, patron e direttore del Festival “Una Voce per lo Jonio”, che con impegno, sacrificio e costanza porta avanti un progetto musicale importante, riuscendo a ritagliarsi negli anni uno spazio di assoluto rilievo.

Ilenia Mazzà, appena 15 anni, ma già con un palmares di tutto rispetto, giunge a Sanremo dopo la finale di Verona, grazie alla giuria d’eccellenza, composta dal Maestro Vince Tempera, dal musicista compositore Andrea Fedeli e dal coordinatore nazionale Enrico Bianchini, che hanno individuato le sei promesse artistiche per Casa Sanremo. Ilenia avrà la possibilità di esibirsi come giovane proposta in presenza di nomi importanti della discografia nazionale e cantanti di riconosciuta fama, oltre a manager e imprenditori musicali.

I premi e i concorsi di Ilenia Mazzà

Ilenia Mazzà è stata premiata al “Malta International Singer’s Festival-Euro Stars” nel 2015 ed è stata semifinalista al concorso “Una voce per Sanremo” nel 2016. Due i talent televisivi che l’hanno vista tra i protagonisti sempre nel 2015: “Tra sogno e realtà”, sulle reti Mediaset, e “Italia in Musica” su Gold Tv. Ilenia ha conquistato con la sua performance il pubblico del Concorso “Voci d’Oro”, tenutosi a Montecatini Terme nel luglio 2017, è stata ospite d’onore al Pericle d’Oro nell’agosto scorso e finalista al Cantagiro 2017.