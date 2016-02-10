Liceo Scientifico da Vinci: inaugurazione laboratorio di fisica

Fare impresa al Sud non è facile, forse anche fare scuola non è facile, ma certamente è difficile al Sud trovare una sinergia vincente tra scuola e impresa,anche se di esempi felici ne nascono ogni giorno. Uno di questi avviene a Reggio Calabria con un’impresa, di quelle con tutti i certificati in regola, che contribuiranno gratuitamente alla ristrutturazione e alla riqualificazione dello storico laboratorio di fisica del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, si tratta della ”Linguardo Paolo Daniele Impresa Costruzioni”che ha provveduto alla areazione degli ambienti, alla nuova pavimentazione, alla pitturazione delle aree interessate ed a tutte le ulteriori opere necessarie per l’abbellimento e la messa in sicurezza dei locali.

Scuola e imprese locali, una sinergia al Sud

E’ un Sud, questo, che non è incline ai piagnistei e che soprattutto sa scattare in avanti da solo. Liceo del Sud, imprese locali che guardano con attenzione al mondo della formazione, altissime professionalità che riconoscono l’importanza della scuola nella strutturazione di un nuovo modo di guardare la realtà meridionale. E sarà infatti la prof.ssa Lucia Votano, una conterranea illustre, calabrese e reggina nativa di Villa San Giovanni, già Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) (il più grande dei laboratori sotterranei del mondo dedicato alla fisica), a inaugurare il varo del laboratorio Mercoledì’ 10 febbraio c.a., alle ore 10,20, presso il liceo scientifico da Vinci di Reggio Calabria.

La Dirigente scolastica del Liceo L. da Vinci,Giuseppina Princi, è visibilmente soddisfatta di come la nuova creatura stia prendendo forma: “ La soddisfazione più grande per noi è quella di dimostrare che il lavoro alla fine premia. Sulla nostra strada si sono presentate e si presentano ogni giorno mille difficoltà ma ho imparato che di contro esistono anche opportunità che è possibile raccogliere. L’impresa locale che ci consentirà di dotare il nostro laboratorio di una struttura adeguata alla sua storia fa parte del nostro territorio, e già questo è motivo di orgoglio; il consenso proveniente dal mondo delle istituzioni che ha accolto con entusiasmo la nostra sfida, le professionalità di livello mondiale come la Prof.ssa Votano che inaugurerà il laboratorio con la sua conferenza, tutto questo non può che ribadirci che siamo sulla buona strada”. Ringrazia i docenti che, con tanta dedizione e professionalità si sono spesi per l’allestimento del laboratorio: Prof.ssa Emanuela Siciliano (direttore del laboratorio di fisica), prof.ssa Maria Bova (membro laboratorio di fisica), prof. Donato Francesco (membro laboratorio di fisica), prof.ssa Dina Laganà(membro laboratorio di fisica), prof.ssa Caterina Anamiati (membro laboratorio di fisica), prof.ssa Domenica Strano (dipartimento di disegno), prof. Foriglio Angelo (dipartimento di disegno), l’assistente tecnico Franco Misiano.

Gli ospiti presenti alla cerimonia di inaugurazione

Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale, on. Nicola Irto, l’Ass.re alla cultura e legalità, dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, il sindaco della città di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà. E’ stato presente il coordinatore dell’Ambito provinciale scolastico di Reggio Calabria dott.ssa Mirella Nappa.

Successivamente al taglio del nastro, si è tenuta una conferenza presso l’Aula Magna del liceo, riservata al saluto delle autorità e all’intervento della fisica Votano, relativamente all’ impegno della stessa nella progettazione dell’esperimento Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) in Cina per la misura della gerarchia di massa dei neutrini, e nell’analisi dell’esperimento Oscillation Project with Emulsion-tRackingApparatus (OPERA) ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (INFN-LNGS).