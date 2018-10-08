Giornata all’insegna dell’allegria ritrovata per i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia Botteghelle, grazie al nobile gesto di un comune cittadino che, appresa la notizia del furto delle giostrine già esistenti avvenuto lo scorso anno, ha acquistato delle nuove giostrine, donandole alla scuola.

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua, dott.ssa Mariantonia Puntillo, nel consegnargli una targa-ricordo ha avuto parole di ringraziamento nei confronti di questo meritevole cittadino, elogiandolo per la generosità, il senso civico e di appartenenza ed ha evidenziato l’importanza del suo nobile gesto ,che deve essere d’esempio per tutti.

La dirigente Puntillo ha voluto condividere con tutta la comunità scolastica e con le autorità cittadine questa importante manifestazione, che assume un rilevante significato poiché, oltre che a garantire ai piccoli alunni un sano e gioioso divertimento, mira a rafforzare il senso civico e la percezione della legalità in un territorio a rischio, quale è quello in cui è ubicata la Scuola dell’Infanzia Botteghelle.

Allegri canti intonati dagli alunni festanti hanno fatto da cornice al taglio del nastro a cui hanno presenziato, fra gli altri l’Assessore all’Istruzione dott.ssa Anna Nucera ,l’Assessore al Welfare dott.ssa Lucia Nucera, il Garante dei diritti Infanzia al Comune di Reggio Calabria Dott.ssa Giovanna Campolo, mentre è pervenuto un significativo messaggio da parte del Garante per i Diritti dell’Infanzia della Regione Calabria Dott. Antonio Marziale, assente per impegni istituzionali.

A concludere l’evento la benedizione impartita da don Lauro, che ha espresso un messaggio forte ed incisivo a tutta la comunità scolastica.