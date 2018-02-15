Dal 16 al 18 Febbraio 2018 si terrà tra le mura del Castello Aragonese di Reggio Calabria un evento ludico rievocativo medievale inerente alla storia e le tradizioni collegate alla figura storica del castello ed all’impatto che la sua costruzione, presenza, distruzione e successivo restauro hanno avuto sulla vita delle popolazioni della zona, con un occhio di riguardo all’ottica mitico-religiosa e fantasy dei suddetti momenti storici.

Organizzata dalla Cooperativa sociale Turismo per tutti in collaborazione con l’Associazione Role & Roll, l’evento stesso sarà una continuativa ed immersiva esperienza educativa e ludica, un viaggio nel tempo attraverso alcuni dei punti chiave della storia del castello e degli effetti che hanno avuto sulla città e la società nei vari periodi.

Figuranti ed intrattenitori, in costume e non, animeranno il castello con giochi, rappresentazioni storiche, workshop e conferenze in movimento.

In aggiunta agli eventi educativi sarà contemplato un cosplay contest nella giornata di chiusura della manifestazione, il quale avrà una sezione specifica per la categoria “cosplay rievocativi storici”.

Grandi attività in programma!!!

Rievocazione in costume immersiva e workshop medievali:

https://www.facebook.com/anticotesorocuoredireggio/posts/1803942939640119

Tornei di gioco a tema e tavolo da gioco generici:

https://goo.gl/grYbNR

Disegnatori ed autori:

https://www.facebook.com/anticotesorocuoredireggio/posts/1803947839639629

Cosplay contest:

https://www.facebook.com/events/491178657942646

Esibizioni Musicali:

https://www.facebook.com/anticotesorocuoredireggio/posts/1823417354359344

Conferenze in movimento:

https://goo.gl/grYbNR

Per maggiori info ecco il link del Evento ufficiale: https://goo.gl/grYbNR