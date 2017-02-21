Incontro con l’artista Nicodemo Misiti

Mercoledì 22 febbraio 2017, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove l’incontro con il fotografo Nicodemo Misiti. Con l’ausilio di video proiezione, l’artista illustrerà le “Tradizioni millenarie: persone e luoghi del Sud Italia, sguardo Etno-antropologico attraverso la fotografia sulle tradizioni del nostro meridione”. Il lavoro realizzato dal prof. Misiti è importante non solo per la ricca documentazione, ma soprattutto per la sua competenza storico-antropologica unita a quella di fotografo che danno un alto valore divulgativo alle tradizioni millenarie poco conosciute. Nicodemo Misiti, calabrese, laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Inglese e Francese), collabora con il progetto “Atlante Linguistico Siciliano” presso il Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani di Palermo in qualità di fotografo di materiale etnografico. Fotografo dal 2001 ha pubblicato le sue foto su riviste a stampa e online. Ha partecipato a Workshop di Fotografia e si si occupa di Fotografia Naturalistica, Street e Ritratto. Numerose sue fotografie sono state acquistate e pubblicate su riviste di cultura e libri di viaggi in Italia. Nel maggio 2015, invitato dal Consolato Italiano di Curitiba (Paranà – Brasile), ha presentato le mostre “Avvenente Arberia” (sui costumi e le tradizioni Italo-Albanesi) e “Luci & Ombre”. La mostra “Luci & Ombre” (sulle tradizioni millenarie del Sud Italia) è in atto presente nello Stato di Santa Catarina (Brasile) nelle città di Xanxerê, Chapecó, Joaçaba, Concórdia, Criciúma, Joinville, Florianópolis e Jaraguá do Sul.