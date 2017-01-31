Intrappola.to, escape room e team building

Si dice che l’unione faccia la forza, nella vita ma soprattutto nel mondo del lavoro: nato come un gioco, una forma di divertimento originale e alternativa, quello dell’escape room Intrappola.to è un fenomeno di costume a 360 gradi.

Le stanze di fuga dal vivo sono un tipo di gioco esperienziale dove i giocatori sono chiamati sfruttare cooperazione e coordinazione, utilizzando le loro capacità logiche, comunicative e intuitive per riuscire a scappare.

Dalla prima sede di Torino al team building aziendale

Dall’inizio del 2015, quando la prima sede ha aperto a Torino, Intrappola.to è diventato, oltre che punto di riferimento del divertimento locale, anche uno strumento efficace e attivo utilizzato dalle aziende per rafforzare il proprio team building.

Ogni percorso è studiato da ingegneri e psicologi con l’obiettivo di stimolare i partecipanti a interagire tra loro e fare gioco di squadra. Trovare indizi, scoprire i meccanismi, risolvere giochi di logica, superare ostacoli di ogni genere, sono solo alcune delle attività previste da una sessione di gioco Intrappola.to.

Affermate aziende di successo come Dacathlon, Croce Rossa e Ikea hanno già usato Intrappola.to per aumentare il lavoro di gruppo e la relazione tra i propri dipendenti: logica, creatività, colpo d’occhio praticità, intuito, manualità, comunicazione, coordinazione, cooperazione sono le capacità di cui il team ha bisogno per riuscire a scappare.

Cosa allena una sessione di gioco

Quello che può sembrare un semplice gioco collettivo, un modo per divertirsi con i colleghi, può diventare un training efficace e ricreativo per sviluppare caratteristiche indispensabili per una buona équipe: esercitarsi nel problem solving; migliorare la relazione con i colleghi e i comportamenti organizzativi del singolo e del gruppo; aumentare la flessibilità e capacità di gestire situazioni complicate o incerte, allenare il ragionamento e l’interazione con gli altri, incrementare la coerenza, la stabilità e l’orientamento allo scopo.

Ogni intervento è elaborato su misura tra l’azienda e Intrappola.to: dopo una definizione concordata degli obiettivi è previsto un primo incontro formativo e motivazionale in azienda; successivamente i partecipanti raggiungono la sede e si mettono alla prova dal vivo. I responsabili possono assistere allo svolgimento della sessione di gioco in sala regia, terminata la quale è previsto un debriefing con i partecipanti e la consegna di attestati di partecipazione.

I profili di gioco per i responsabili

Ulteriore strumento utile per i responsabili aziendali saranno poi i profili di gioco dei singoli giocatori che verranno consegnati da Intrappola.to a conclusione dell’esperienza.

Un modo diverso, originale e divertente, per mettere alla prova ma allo stresso tempo far crescere il proprio team di lavoro, perché non esistono aziende di successo che non siano fatte da persone di successo.

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