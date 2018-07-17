di Matteo Occhiuto – Viola si, Viola no. Non sembra sbrogliarsi la matassa relativa al trasferimento del titolo della compagine cestistica reggina a Barcellona Pozzo di Gotto. Al mancato placet della FIP, infatti, per il quale Coppolino, acquirente del club neroarancio, attende ancora le motivazioni, s’è aggiunto l’inserimento di Reggio Calabria nel girone D di Serie B.

Un inserimento che, di fatto, potrebbe essere esclusivamente formale, qualora poi la Federazione accettasse il transfer in terra siciliana. Ma che, al momento, vede ancora comparire il nome della Viola Reggio Calabria (seppur con un “pesante” asterisco) all’interno del campionato di B 2018/2019.

Ricordiamo, comunque, che nei giorni scorsi lo stesso Coppolino, ai microfoni di CityNow, aveva spiegato che ad esser bocciato fosse stato solo lo spostamento di sede sociale e non il cambiamento di denominazione.

SERIE B 2018/2019, GIRONE D

A.S.D. STELLA AZZURRA ROMA

U.S. TIBER BASKET A.S.D. ROMA

A.D. PALLACANESTRO PALESTRINA

BASKET SCAURI ASD

POL. BATTIPAGLIESE

A.S.D. LU1SS ROMA

GREEN BASKET 99 PALERMO

VIRTUS ARECHI SALERNO

A.DIL. VIRTUS POZZUOLI

A.DIL. VIRTUS VALMONTONE

A.S.D. DYNAMIC VENAFRO (DIVENTATA SPORTING CLUB JUVE CASERTA)

ASD POLISPORTIVA ALFA CATANIA

CUORE BASKET NAPOLI

OLIMPIA MATERA SRLSSD

VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL (DIVENTATA NUOVA CESTISTICA BARCELLONA)

ASD POL. COSTA D’ORLANDO