Intrigo FIP: la Viola formalmente inserita nel girone D della Serie B 2018/2019
Mentre il trasferimento a Barcellona Pozzo di Gotto resta in sospeso, la Viola compare con un asterisco nel girone D di Serie B 2018/2019: la lista delle squadre
17 Luglio 2018 - 11:09 | di Teo Occhiuto
di Matteo Occhiuto – Viola si, Viola no. Non sembra sbrogliarsi la matassa relativa al trasferimento del titolo della compagine cestistica reggina a Barcellona Pozzo di Gotto. Al mancato placet della FIP, infatti, per il quale Coppolino, acquirente del club neroarancio, attende ancora le motivazioni, s’è aggiunto l’inserimento di Reggio Calabria nel girone D di Serie B.
Un inserimento che, di fatto, potrebbe essere esclusivamente formale, qualora poi la Federazione accettasse il transfer in terra siciliana. Ma che, al momento, vede ancora comparire il nome della Viola Reggio Calabria (seppur con un “pesante” asterisco) all’interno del campionato di B 2018/2019.
Ricordiamo, comunque, che nei giorni scorsi lo stesso Coppolino, ai microfoni di CityNow, aveva spiegato che ad esser bocciato fosse stato solo lo spostamento di sede sociale e non il cambiamento di denominazione.
SERIE B 2018/2019, GIRONE D
A.S.D. STELLA AZZURRA ROMA
U.S. TIBER BASKET A.S.D. ROMA
A.D. PALLACANESTRO PALESTRINA
BASKET SCAURI ASD
POL. BATTIPAGLIESE
A.S.D. LU1SS ROMA
GREEN BASKET 99 PALERMO
VIRTUS ARECHI SALERNO
A.DIL. VIRTUS POZZUOLI
A.DIL. VIRTUS VALMONTONE
A.S.D. DYNAMIC VENAFRO (DIVENTATA SPORTING CLUB JUVE CASERTA)
ASD POLISPORTIVA ALFA CATANIA
CUORE BASKET NAPOLI
OLIMPIA MATERA SRLSSD
VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL (DIVENTATA NUOVA CESTISTICA BARCELLONA)
ASD POL. COSTA D’ORLANDO
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