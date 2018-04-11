Nella splendida cornice di Pizzo Calabro si è svolta la seconda giornata “Le stelle della Ristorazione“, evento che vede la Calabria alla ribalta per i propri prodotti tipici e i percorsi enogastronomici.

Gli oltre 120 chef dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, provenienti da tutt’Italia e dall’estero, guidati da Sonia Re, Direttore Generale e da Roberto Carcangiu, Presidente nazionale, dopo una visita guidata alla suggestiva cittadina e all’azienda Callipo, hanno potuto festeggiare i vent’anni dell’associazione. Il pranzo di gala tenutosi presso il ME RESTARAUNT del pluripremiato Giuseppe Romano, presidente Calabria e napitino di adozione ha visto un menu ricco di eccellenze locali.

Non poteva mancare per l’occasione il buon gelato artigianale italiano rappresentato dai maestri di ITALICO Davide Destefano (Cesare RC), Gaetano Vincenzi ( Barbarossa CS), e Pasquale Monteleone ( bottega del gelato Pizzo). I tre artigiani hanno proposto per l’occasione due preparazioni: un’entrée composta da un gelato fior di latte di bufala adagiato su un crumble di parmigiano, riduzione di pomodoro, cremina di basilico e gambero di Pizzo e per chiudere un sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria, preparato utilizzando lo scenografico azoto liquido.

Bellissima chiusura con un riconoscimento conferito al presidente Giuseppe Romano insignito del primo trofeo ITALICO per la promozione e diffusione dei prodotti tipici regionali, premio comunque dedicato all’intera associazione meritevole di aver fatto esprimere la Calabria migliore, capace di accogliere di lasciare un buon ricordo nei viaggiatori.