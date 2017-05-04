Kalabria.top un nuovo sito web tutto da gustare

Un nuovo sito dedicato alle ricette calabresi nasce dall’idea di Salvatore Cucinotta e Antonio Capua, tra food blog, social e prodotti tipici del territorio

Kalabria.top nasce da un’idea di Salvatore Cucinotta e Antonio Capua.

Il food nell’era digitale

In questi ultimi anni il settore food ha assunto un ruolo molto importante non solo nei ristoranti e nelle guide gastronomiche, ma anche tra i forum nella condivisione di ricette di cucina e di consigli, sui blog, sui canali social.

Cene Social Eating, Showcooking, Digital Food Days, live cooking, Startup, protagonisti di Food Tech, Ag Tech (progetti, eventi, contest) sono tra i risultati della contaminazione di queste due sfere apparentemente lontane ma con molti punti di contatto. Ma ciò che più attira l’attenzione dei media e del digital è la sfera lavoro: dagli sbocchi occupazionali alle nuove professioni.

Il settore del Food ha straordinari margini di crescita sulle piattaforme digitali perché uno dei settori che più può sostenere l’economia digital. Entrambi, dunque, digital & food, sono in grado di suscitare interesse e coinvolgimento.

Se cucinare e condividere il cibo sono da sempre attività sociali, ora il digitale permette di amplificarne la condivisione, tra food blog e social network rendendola social. I foodblogger si stanno trasformando da semplici amanti della cucina in consulenti enogastronomici, autori di guide gourmand e food photographer.

Grazie a Internet la cucina è diventata un elemento trainante per eventi, aziende anche non direttamente legate al food. Un fenomeno quello del Food che fa discutere anche gli esperti di comunicazione e del design, foodblogger, critici enogastronomici e digital strategist. I tempi cambiano, le professioni pure.

Le ricette di cucina calabrese

Proprio per questo Kalabria.top ha scelto come argomento principale le ricette di cucina, indirizzando la sua attenzione sulla Calabria, una regione ricca sia per tradizioni che per arte culinaria, tipica mediterranea, nella quale sono protagonisti i prodotti tipici come bergamotto, ‘nduja, olive e maccheroni.

Le ricette che troverete sono inviate dai nostri followers e in parte reperite sul web, alla fine di ogni ricetta troverete il link relativo alla fonte.