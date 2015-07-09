Kitesurf. Al via il primo dei due mondiali, la tappa del circuito Gold Foil Cup – FOTO

Parte oggi, 9 luglio e andrà avanti fino a domenica 19, lo spettacolo del kitesurf mondiale che in dieci giorni di gare trasformerà il tratto di costa che collega Gizzeria al golfo di Sant’Eufemia, in Calabria (Italy), in un luogo privilegiato dove sport e divertimento si coniugheranno alla perfezione.

I due campionati mondiali a Gizzeria

Si comincia con il campionato mondiale di “Hydrofoil”, nello specifico il “Kite Foil Gold”, una tavola ultramoderna che ripropone il concetto di scivolamento rialzato sull’acqua come quello dei catamarani usati nelle ultime edizioni dell’America’s Cup.

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Da oggi e fino a domenica 12, i migliori kiters, provenienti da tutto il mondo, si sfideranno solcando con le proprie vele le acque calabresi antistanti il parco balneare “Hang Loose Beach”, organizzatore locale dell’evento iridato, trainati da un vento termico presente solo in questo pezzo di costa.

Nelle prime due giornate sono previste le gare di qualificazione, nelle ultime due, le semifinali e le finali che decreteranno il vincitore di tappa. Perché, questa di Gizzeria, è la seconda prova di un circuito che ne comprende quattro in tutto: la prima si è già svolta in Messico, a La Ventana, la terza si terrà a San Francisco (Usa) e la quarta a Townsville (Australia).

Da mercoledì 15 e fino a domenica 19 di scena l’altro campionato del mondo, la “Formula Kite World Championship”, specialità “race”, cioè una serie di regate, la stessa disciplina del kitesurf, selezionata per partecipare alle Olimpiadi del 2020.

Gli iscritti e i rider calabresi

Circa la formula “kite” alla fine delle giornate di regata, verrà decretato il campione del mondo assoluto. Per il primo dei due campionati in programma a Gizzeria, che, ripetiamo, inizia oggi, una cinquantina gli iscritti, tra cui undici kiters italiani. Presenti anche due rider calabresi: Antonio Ciliberto, che in gara usa il nome di Tony Cili, 27 anni, di Crotone, per il quale si tratta della prima esperienza in un circuito mondiale.

“Spero tanto di divertirmi – dice Ciliberto – e anche di imparare qualcosa dai campioni che scenderanno in acqua in questi giorni”. L’altro calabrese è Savatore Pighini, 36, proveniente da Fuscaldo, in provincia di Cosenza. Anche per lui si tratta della prima partecipazione in assoluto in una competizione iridata.

“Non ho grandi pretese – dice Pighini – però ho deciso di confrontarmi ugualmente con i migliori kiters di questa specialità”. Tra gli italiani si registra la partecipazione del sardo Luca Marcis.

“Sono felice – dice Marcis – di partecipare al mondiale. Mi sono allenato molto in questo periodo. Spero di fare delle belle regate”. Un infortunio al ginocchio non ha bloccato il laziale Andrea Beverino. “Sono qui per disputare il “Foil”, mi sarebbe servito un mese di riposo dopo l’infortunio al ginocchio, però ho deciso di partecipare almeno ad uno dei due campionati e non credo di gareggiare nel“Race” per non peggiorare la mia già precaria condizione fisica”. Anche l’umbro Mirco Casale partecipa per la prima volta al mondiale. “Sono molto emozionato, è la mia prima volta, farò del mio meglio”. Tra i più giovani iscritti, c’è Mario Calbucci, diciotto anni, di Cesena, per lui questo è il terzo campionato del mondo. Anche questa volta, come nelle precedenti, cercherà di competere degnamente con i suoi avversari. Tra i rider stranieri, l’inglese Oliver Bridge, già campione europeo qui a Gizzeria. “Questo luogo – confida Bridges – mi porta bene. Il “Foil” non è proprio la mia specialità, ma spero comunque di classificarmi tra i primi cinque. Sono invece uno specialista nel “Race” ed è in questo campionato che punterò alla prima posizione. Quest’anno si è aggiunto un altro membro della mia famiglia oltre a me e a mamma Steph, c’è mio fratello Guy”.

La cerimonia d’apertura

Oggi cominciano le gare, e ieri (8 luglio) si è svolta la cerimonia d’apertura con l’accoglienza da parte dello staff di tutti gli atleti partecipanti alla presenza del sindaco di Gizzeria, Pietro Raso. E già da ieri sera si è avuta l’idea di quella che sarà l’atmosfera che , nei prossimi dieci di giorni, si respirerà: tanto sport di giorno e anche tanto divertimento di notte.