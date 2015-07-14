Komics: la fiera del fumetto tra videogiochi, cartoni animati, libri e musica – FOTO

Dal 9 al 12 luglio 2015 la Villa Comunale Umberto I si è trasformata nel regno di fumetti, cartoni, videogiochi e cosplay con la terza edizione del Komics

di Didi Labate – Era il lontano 1984 quando nelle sale cinematografiche americane usciva “La Rivincita dei Nerds”, film poi diventato un cult perché per la prima volta si metteva in risalto la rivalsa dei secchioni, di chi, magari, aveva interessi diversi dalla massa e per questo veniva additato come diverso o semplicemente “strambo”. Dopo l’uscita del film si crea un vero e proprio movimento di rivoluzione da parte di questi “nerd”; pian piano si fanno spazio nella società fino a diventare icone tanto che, ahimè, definirsi nerd è diventata una moda.

Fumetti, videogiochi, action figure, cartoni animati, libri, serie televisive e film sono i pilastri di questa cultura molto diffusa nel mondo. Mondo in continuo cambiamento che non può fare altro che adattarsi e, per questo, da un decennio a questa parte anche in Italia è arrivata l’idea di creare enormi raduni dove incontrare artisti, poter reperire i numeri mancanti di una serie televisiva, fare quattro chiacchiere con persone con cui si condividono passioni e perché no: compare una tazza per fare colazione a forma di Darth Vader di Star Wars.

La terza edizione del Komics alla Villa Comunale

La nostra Reggio Calabria si tiene al passo con i tempi. Da poco infatti si è conclusa la terza edizione della fiera del fumetto : il Komics. Quest’anno la manifestazione si è svolta dal 9 al 12 luglio 2015 nell’area della suggestiva Villa Comunale Umberto I.

Appena varcato l’ingresso si ha la stessa sensazione che deve aver provato Dorothy appena arrivata ad Oz: un turbinio di colori, musiche, odori che ti catapultano nel bel mezzo di un mondo fantastico.

Signori non sto esagerando, fidatevi, ho visto ragazzi girare per i banchetti alla ricerca di un vecchio fumetto che avrebbe completato la loro collezione, persone travestite dai loro idoli, padri di famiglia cantare a squarciagola le sigle dei cartoni animati che li hanno fatti tornare ai bei tempi andati dell’infanzia.

Concerto, tornei e cosplay: gli eventi in quattro giorni

In soli quattro giorni si sono susseguite esibizioni, eventi e presentazioni una dopo l’altra: da citare il mega-concerto di sabato 11 di Giorgio Vanni (famoso cantante di sigle dei cartoni animati), i vari tornei di scherma medievale, il contest dei migliori cosplay (i travestimenti di cui parlavo prima), la presenza di youtuber del calibro di Marco Merrino, Fraffrog e Nerd Kitchen, fumettisti del territorio e non (Lit&Pony, Dick and Cok, Umberto Giampà e molti altri) e anche caricaturisti.

Una festa continua, piena di divertimento e cultura. Appuntamento all’anno prossimo!

FOTO DI ANTONELLO DIANO