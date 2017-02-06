La Calabria al Salone internazionale ‘Fruit Logistica’ di Berlino

La Regione Calabria – informa l’ufficio stampa della Giunta – sarà presente all’edizione 2017 di “Fruit logistica”, la più prestigiosa fiera ortofrutticola internazionale, in programma dall’8 al 10 febbraio al Centro fieristico Messe di Berlino.

Il Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari sarà affiancato da tredici aziende locali che porteranno in Germania le eccellenze del comparto ortofrutticolo calabrese, tra le quali clementine, bergamotto, kiwi, cipolla e patate, che rappresentano le identità dei territori della regione.

“Fruit Logistica – ha affermato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio – è un appuntamento al quale una regione produttiva e a forte vocazione agricola come la Calabria non poteva mancare. Gli operatori calabresi del comparto ortofrutticolo hanno l’occasione di consolidare la propria presenza sul mercato tedesco e quello internazionale in genere e di espanderla ulteriormente. Per fronteggiare le sempre più specifiche esigenze dei mercati, intendiamo valorizzare al meglio le diverse identità calabresi . E per far questo – ha precisato il Presidente – puntiamo a potenziare le filiere e favorire l’aggregazione tra i produttori, sostenendo la diffusione di pratiche agricole sostenibili, il biologico in primis, per il quale siamo tra le prime regioni italiane, e la salvaguardia della biodiversità. La Calabria, che vanta già numerose ed apprezzatissime Dop e Igp, ha grandi potenzialità e, con l’ausilio della ricerca e dell’innovazione tecnologica, mira ad una produzione di sempre maggiore qualità, alla sostenibilità ed alla tracciabilità. Ci daremo molto da fare – ha infine assicurato Oliverio -, anche dal punto di vista della commercializzazione dei nostri prodotti, sfruttando al meglio le grandi opportunità offerte dal Porto di Gioia Tauro, che ha una posizione strategica essendo al centro del Mediterraneo”.