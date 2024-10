“La Calabria di tutti”, il programma dell’iniziativa sul lungomare Falcomatà

Il due e il tre settembre presso il Lungomare Falcomatà (piazzale antistante stazione Lido) di Reggio Calabria, si terrà la Festa “La Calabria di tutti”, organizzata dal gruppo “La Sinistra” in Consiglio regionale della Calabria. Un’occasione importante per dibattere e confrontarsi su temi attuali che riguardano la nostra regione, ma anche per lanciare uno sguardo al futuro e per ritrovarsi insieme.

PROGRAMMA

Lunedì 2 settembre alle 20:30 si terrà il dibattito politico “Lo sport per tutti nella Calabria di tutti”. Interverranno al dibattito – moderato da Maria Spoto – Giovanni Nucera, consigliere regionale delegato allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato, Giovanni Latella, Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Demetrio Marino, consigliere metropolitano delegato allo sport e all’impiantistica sportiva, Nino Zimbalatti, assessore alla Polizia locale e Sicurezza urbana del Comune di Reggio Calabria, Filippo Burrone, consigliere delegato alla manutenzione stradale e Maurizio Condipodero, presidente Coni regionale.

A seguire alle 22:30 lo spettacolo a cura di “Garage n.5”

Martedì 3 settembre alle 20:30 si terrà il dibattito politico, sempre moderato da Maria Spoto, “La buona politica ridisegna la Calabria di tutti” con la presenza di Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Falcomatà, sindaco Città metropolitana Reggio Calabria e Giovanni Nucera, consigliere regionale delegato allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato.

Alle 22:30 chiuderà la due giorni lo Spettacolo offerto da “Orchestra all’italiana”.