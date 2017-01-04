La Dea Bendata bacia ancora Reggio Calabria. Altra vincita con il Lotto

La fortuna continua a baciare la Calabria al 10eLotto. Ricchissima la vincita registrata il 29 dicembre, di ben 625 mila euro, oggi invece sono stati vinti poco più di 53 mila euro con una giocata da 20 euro.

Nel concorso di ieri sono state oltre 3 milioni e 400 mila le giocate vincenti al 10eLotto Grazie al “Numero Oro” la nuova opzione di gioco del 10eLotto. A Conegliano Veneto (TV) e’ stata realizzata una vincita da 79.787,23 euro con 2 euro. È la vincita piu’ alta d’Italia in questo concorso. Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 9 su 10. Anche in Calabria il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 6 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 6 su 6.