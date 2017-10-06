La liquirizia Amarelli nel menù di Carlo Cracco, il famoso giudice di Master Chef

La liquirizia Amarelli nel menù di Carlo Cracco per la cena di gala a conclusione del Disability Raid, l’evento di sensibilizzazione al mondo della disabilità, tenutosi nei giorni scorsi in Trentino.

Lo Chef stellato ha proposto ai numerosi e speciali ospiti che vi hanno preso parte la Spezzata, la liquirizia pura più famosa al mondo ed i Sassolini, i confetti morbidi di liquirizia all’anice.

Sfoglie di riso croccante; polpa di pomodoro fresco, mozzarella e semi di basilico; focaccia al vapore, ricotta e noci; scaglie di Parmigiano Reggiano extra vecchio delle Vacche Rosse; prosciutto di cinta senese.

Questo, il finger d’aperitivo al quale ha fatto seguito il menu composto da capesante, pancetta, zucca, uva e melograno; dal fusillotto al burro affumicato e Parmigiano Reggiano; dal trancio di Wagyu, sedano rapa e bietola.

Pera al cioccolato, i rombetti di liquirizia pura ed i Sassolini Amarelli, la note dolce posta a conclusione. La cena di gala preparata dal giudice di Master Chef e conduttore del reality show culinario Hell’s Kitchen, su Sky, era il momento conviviale e finale della due giorni promossa da Academy4X4 – Scuola Nazionale Guida Sicura Fuoristrada con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle necessità ed esigenze di mobilità per i portatori di diversa abilità. Il Dis-ability Raid è partito da Trento per arrivare fino a Gardone Val Trompia (Brescia), sede di Beretta, che ha ospitato la cena speciale curata dallo chef Carlo Cracco.