Nella rubrica #insidethebook il saggio a sei mani dei reggini Serena Amato, Paolo Palamara e Vincenzo Pellegrino: un inno alla natura e cinque regole da custodire

“Nella vita frenetica di ogni giorno spesso dimentichiamo ciò che ci rende davvero felici”. E così è necessario immergersi un po’ più in sé stessi, ritrovarsi. E quale modo miglior per farlo se non quello di prendere in mano un libro e scordarsi di tutto il resto?

Citynow torna con un nuovo appuntamento di #insidethebook, la rubrica attraverso cui ogni settimana vi proponiamo un libro da leggere. Questa domenica è la volta di “La natura supera la fantasia“, un saggio a sei mani dei reggini Serena Amato, Paolo Palamara e Vincenzo Pellegrino.

“Tre compagni di viaggio che hanno unito il loro bagaglio di esperienze”, è così che si definiscono i tre autori di cui oggi vi racconteremo la storia.

Tre autori, tre percorsi di vita diversi

Serena è un’artista, dunque un’amante dell’arte in tutte le sue forme, ma ciò che ama di più è proprio l’animo umano. Paolo, con una laurea in giurisprudenza ed una ditta agricola, ama sperimentare, crescere e dedicarsi agli altri. Vincenzo invece è una sorta di ponte fra i primi due nostre autori, ama le relazioni interpersonali ed è alla costante ricerca di incontri significativi. Tre personalità differenti, tre percorsi di vita completamente opposti, eppure qualcosa è stato in grado di unirli. Ma cosa?

– “……”

Un viaggio alla riscoperta di noi stessi

“La natura supera la fantasia” è un viaggio alla riscoperta di noi stessi, un libro che si stacca completamente dal mondo commerciale per approdare invece sulle sponde dei nostri cuori. Una volta cominciato, è infatti impossibile non sentirsi profondamente toccati da uno scritto che ci ricorda che, per vivere al meglio delle nostre possibilità, è necessario seguire alcune regole.

– Com’è nata l’idea?

Un inno alla natura e le cinque regole

Filosofia, spiritualità, attualità, letteratura e scienza. Questo saggio rappresenta un vero e proprio inno alla natura ed alle meraviglie di cui, non sempre, l’uomo è consapevole. Ovviamente non possiamo svelarvi quali siano le 5 regole fulcro del libro, ma possiamo anticiparvi che si tratta di consigli da custodire gelosamente, come il più prezioso dei tesori.

Abbandonare il superfluo, questa la chiave per immergersi al meglio nella lettura di questo saggio straordinario