A venti anni esatti dalla morte di Oreste Granillo, Venerdi 26 Maggio 2017, alle ore 10:30, presso la Scuola Regionale dello Sport, sita in Piazza S. Francesco da Sales, Gallina, avrà luogo l’incontro dal titolo “la poliedricità di Oreste Granillo, 1° Presidente CONI Calabria”.

La giornata, fortemente voluta dal Presidente del C.R. CONI Calabria, Maurizio Condipodero, in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport, diretta dal Prof. Mimmo Albino, mobiliterà personaggi di caratura nazionale tra cui il Segretario CONI Nazionale, Roberto Fabbricini e il Direttore della Scuola Nazionale dello Sport, Rossana Ciuffetti.

Intitolazione del salone e mostra fotografica

Il programma prevede la cerimonia di intitolazione, allo stesso storico Dirigente, del Salone della Scuola Regionale dello Sport e l’inaugurazione di una mostra fotografica a lui dedicata.

Il grande spessore di Oreste Granillo, il suo trascorso nel mondo dello sport e delle istituzioni calabresi, saranno raccontati dal prof. Pasquale Nucara con le testimonianze di: Giuseppe Pellicone, Mimmo Praticò, Franco Iacopino, Tonino Raffa e Franco Arcidiaco. Più approfonditamente, il prof. Giuseppe Pellicone, Presidente onorario FILJKAM Nazionale e Presidente della Fortitudo 1903, illustrerà le qualità umane e le capacità di Oreste Granillo nella veste dirigenziale.

Le testimonianze sul percorso di Granillo

Il Presidente della Reggina 1914 nonché Presidente Onorario CONI Calabria, Mimmo Praticò, si cimenterà nel raccontare la lunga parentesi amaranto di Oreste Granillo. A Franco Iacopino, già team manager Reggina Calcio, spetterà l’analisi introspettiva di Oreste Granillo con l’obiettivo di mettere in risalto l’uomo dietro le quinte e la sua abilità nello stabilire rapporti proficui con tutto il mondo del calcio.

Il giornalista RAI e Presidente del Panathlon, Tonino Raffa, racconterà il grande rapporto che Granillo riuscì a stabilire con il comparto della comunicazione per oltre cinquanta anni. In conclusione, Franco Arcidiaco, portavoce del Sindaco, proverà a ricordare Oreste Granillo imprenditore nell’ambito della distribuzione.