Prima uscita ufficiale per i minotauri della Polisportiva Mirto-Crosia. I ragazzi di mister Tedesco domenica saranno attesi dalla gara di Coppa Calabria che li porterà nientemeno che allo “Stefano Rizzo” contro il Città di Rossano, formazione bizantina che disputerà il prossimo campionato di Prima Categoria proprio nel girone dei traentini. I rosso-celesti – questi i nuovi colori sociali della società traentina che dopo l’ingresso del nuovo presidente Giuseppe Tallarico “Capitano” è in totale fase di restyling – sono nel pieno della preparazione e sicuramente la prossima gara rappresenterà un ottimo test.

Senza dubbio – dice il tecnico della Polisportiva Mirto Crosia, Enzo Tedesco – sarà una gara che potrà dire molto poco sul nostro gioco di squadra e sulla nostra reale forza. Certo, andremo a Rossano per fare bella figura e a onorare la nostra maglia. Ma giocheremo principalmente per proseguire al meglio la preparazione atletica e tattica che abbiamo iniziato da appena una settimana. Il Città di Rossano poi – aggiunge il tecnico che proprio lo scorso anno ha guidato lo spogliatoio rossanese per una parte della stagione – sulla carta ha ottimi potenziali, in tutti i reparti. Noi, invece, siamo un team in formazione che la società sta puntellando diligentemente. Certamente sono soddisfatto perché mi è stata data la possibilità di allenare un gruppo di bravi atleti e di grandi uomini, con gente di esperienza che sarà affianca da quei giovani di valore che sono da sempre – conclude – la chiave di volta della realtà sportiva mirtocrosiota.

La formazione attesa a Rossano

Ritornando alla gara di domenica (inizio ore 16.30), Tedesco con molta probabilità schiererà sin dal primo momento i suoi perni di esperienza migliori che potranno tenere testa a capitan Catalano e soci: dal difensore Lavia, per finire ai centrocampisti Nigro e Tedesco e agli attaccanti De Vincenti e Diouff.

Nel frattempo sono stati definiti anche gli organi societari che affiancheranno il presidente Tallarico in questa nuova esperienza alla guida della Polisportiva Mirto Crosia. Di fianco a “Capitano” i dirigenti Belardo, Marino, Turco, Promenzio, Pantolfo, De Vincenti, Piscitelli e Marincolo. Nell’area tecnica, Giuseppe Pugliese rivestirà il ruolo di direttore generale mentre Raffaele Pedace quello di Segretario. Nei prossimi giorni, in occasione di un evento ad hoc, saranno presentati ai cittadini e ai tifosi mirtocrosioti la squadra e l’intero organigramma tecnico-sportivo.