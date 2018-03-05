Alle Elezioni politiche 2018 in Lombardia alla regione sono stati assegnati per la Camera dei Deputati 102 seggi di cui 37 nei collegi uninominali e 65 nei collegi plurinominali, mentre per il Senato della Repubblica i seggi totali in Lombardia sono 49 di cui 16 nei collegi uninominali e 31 nei collegi plurinominali .

Eletta alla Camera dei Deputati l’atleta paralimpica Giusy Versace candidata di Forza Italia nel collegio uninominale di Varese, ed anche in qualità di capolista di Forza Italia nella stessa circoscrizione al Collegio plurinominale di << Lombardia 2 , Varese – Busto>> .-

La storia di Giusy Versace

Giuseppina VERSACE per tutti semplicemente “Giusy“ , è nata a Reggio Calabria il 20 maggio 1977 e vive la fanciullezza e l’adolescenza, fino a vent’anni circa, in riva allo Stretto; quindi il lavoro nel mondo della moda e la vita la portano prima a Londra e poi a Milano .

Giusy VERSACE , figlia di Alfredo , atleta paralimpica e conduttrice televisiva italiana , durante una delle sue trasferte di lavoro, ha un terribile incidente automobilistico sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Pioggia forte, asfalto bagnato, l’auto sbanda e va a sbattere contro il guard rail… Giusy perde entrambe le gambe (*) . Una terribile giornata quel 22 agosto del 2005, che inevitabilmente rimette in gioco tutta la sua vita.

La riabilitazione e il ritorno allo sport

Dopo un periodo difficile in cui Giusy inizia ad accettare e a convivere con la sua disabilità, approda al Centro di Riabilitazione dell’INAIL ( Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Centro Protesi a Vigorso di Budrio ( BO ), da infortunata sul lavoro e arrivano le protesi. Giusy vuole ricominciare a vivere, non ci sta alla resa e le piace correre. Così, nel 2010, si procura le protesi in carbonio e si avvicina all’atletica leggera paralimpica ed è proprio così che diviene la prima atleta italiana della storia a correre con amputazione bilaterale nella categoria T43 .-

“Oggi è un grande dono.

” sono le parole che Giusy VERSACE autrice del libro << Con la mente e con il cuore si va ovunque – la storia della mia nuova vita >> si ripete ogni giorno dal 2005 .

Dalla comunità reggina giungano all’Onorevole Giusy VERSACE gli auguri sentiti e sinceri di Buon Lavoro nel nuovo prestigioso incarico di parlamentare alla Camera dei Deputati.

(*) Video ‘La storia di Giusy Versace’ QUI