La Smart versione ‘extralarge’ conquista il popolo reggino – FOTO E VIDEO

Un elemento d’arredo non indifferente che impreziosisce l’area antistante la stazione Lido sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

Nella mattinata di ieri centinaia di curiosi hanno potuto ammirare la ‘smartona‘ che anticipa l’uscita della #smart XXL #electricfun. Fino a domenica 11 giugno il popolo reggino potrà divertirsi insieme a Smart provando tutte le vetture della gamma.

E’ possibile inoltre effettuare test drive sulla smart fortwo, forfour e smart cabrio, oltre che scattare tantissimi selfie con l’originale “smartona”!

“Finalmente anche a Reggio arriva la supercar XXL – spiega Matilde Ruggeri, responsabile marketing di F3 Motors – Reggio Calabria rientra tra le 10 città italiane che Smart ha scelto per presentare la nuova #smart XXL #electricfun. Vi aspettiamo numerosi fino a domenica 11 giugno davanti alla Luna Ribelle. Torneremo a Reggio Calabria per presentare tante altre novità. Smart – conclude Matilde Ruggeri – è sinonimo di allegria e Reggio merita eventi di questo tipo”.