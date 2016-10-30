La System House adotta un’aiuola sul Lungomare Falcomatà – FOTO

Sabato 29 ottobre,alle ore 11,30,sul lungomare di Reggio Calabria,altezza Miramare,alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomata’,si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’aiuola che la System House,nella persona del titolare , ing.Agostino Silipo,ha donato alla città e ai cittadini.

La System House, azienda reggina dal 1981

Un altro fiore all’occhiello per questa eccellenza reggina che, nata nel 1981 come azienda informatica,nel corso del tempo ha saputo conquistare un posto di tutto rispetto nel campo dell’imprenditoria presente sul territorio nazionale,tanto da ottenere anche importanti riconoscimenti come il San Giorgino d’Oro.

Una realtà che fa onore alla nostra terra spesso penalizzata e martoriata da gravi problemi,non ultimo quello dell’occupazione,che ha creato posti di lavoro e col tempo ha consolidato e incrementato sia il pacchetto dei servizi offerti che la valenza dei servizi di Telematica e Comunicazione,e non senza un occhio sempre attento alle esigenze dei suoi tanti dipendenti,che possono svolgere le proprie attività in un ambiente moderno e dinamico,in continua crescita,che offre non pochi spunti di realizzazione sia a livello personale che professionale.

Il sostegno dei dipendenti

Stamattina in tanti si sono stretti attorno alla figura dell’ing.Silipo per condividere con lui questo momento di gioia,soprattutto i tanti dipendenti che grazie alla costanza e lungimiranza di quest’uomo oggi si vedono garantiti una occupazione e uno stipendio che,in questi tempi di crisi e in questo momento storico forse mai così travagliato,non sono affatto poca cosa,soprattutto se si tiene conto del fatto che l’azienda è in continua crescita (non dimentichiamo che nel 2014 è approdata con successo anche nella capitale) con iniziative per il futuro degne delle migliori imprese nazionali e che la collocano a pieno diritto tra le eccellenze imprenditoriali degli ultimi tempi.

Un’altra iniziativa,questa di stamattina, che ci riempie di orgoglio come reggini e come lavoratori,per cui non ci resta che l’augurio “ad maiora semper”, e un grande applauso al talento e alla costanza,ma soprattutto alla passione.

Un grande successo,una volta tanto,tutto reggino: l’amore per la propria terra è anche questo. Donarle occasioni e speranze,sicuramente meglio di tante parole inutili dei soliti che invece la città la mortificano e la offendono,e con essa anche tutti i suoi cittadini.

Raffaella Plutino