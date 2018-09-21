Il “CENTRO STUDIO DANZA”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, parteciperà, con le sue allieve professioniste, alla grande opera “LA TRAVIATA”, in scena questa sera alle 20,30, nella magica cornice del teatro “F. CILEA”.

La coreografa Sofia Lavinia Amisich e il corpo di ballo

Un’emozione infinita per le giovani allieve del C.S.D. che sono state selezionate e scelte, come corpo di ballo, dalla coreografa Sofia Lavinia Amisich, che, nonostante la sua giovanissima età, possiede una conoscenza, professionalità e competenza come pochi al mondo. Nasce in una famiglia di musicisti, praticamente già artista poliedrica e in una fusion spettacolare di musica, canto lirico, danza, recitazione e regia ha già collezionato numerosi successi.

A “LA TRAVIATA” di questa sera, per la regia di Andrea Merli, si è voluto dare un particolare riconoscimento alle eccellenze reggine, nella musica e nel canto con la presenza dell’Orchestra e del Coro lirico del teatro Cilea, nella danza con la scelta di ballerine appartenenti ad una delle scuole più prestigiose e qualificate della nostra regione, ovvero il “CENTRO STUDIO DANZA”.

Un messaggio ai giovani e alle famiglie

Un’esperienza stimolante, emozionante e formativa per delle ballerine che possono già vedere realizzare uno dei grandi sogni di chi ama e si nutre di questo mondo. E questo vuole essere anche un messaggio da lanciare a tutti i giovani e ai genitori, che desiderano un futuro brillante per i propri figli. La dimostrazione che qualunque passione si intenda seguire, qualunque studio si intenda intraprendere è importante scegliere sempre la qualità , la competenza, perché solo così i giovani potranno ricevere la giusta formazione e preparazione, diventare delle eccellenze ed avere opportunità importanti come questa sera. E il “CENTRO STUDIO DANZA” è ormai da 26 anni tutto questo , una fucina di talenti dove le piccole allieve di ieri sono le grandi ballerine di oggi.