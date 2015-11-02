La Vis espugna Catanzaro e mantiene il comando della classifica

Con un parziale di 13-0 a cavallo tra primo e secondo quarto la Vis scava il solco a Catanzaro e mantiene il primato in classifica

Quarta vittoria consecutiva per la Vis Reggio Calabria che detta legge anche al PalaGiovino di Catanzaro contro i giallorossi di coach Tunno. I locali sono riusciti a stare in partita solo nei primi otto minuti, mettendo più volte il naso avanti. Poi però, a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto, i reggini hanno piazzato un mortifero parziale di 13-0: un break che ha scavato un solco incolmabile tra le due compagini, propiziato dalla difesa asfissiante a tutto campo di Stracuzzi e compagni, capace di mandare in tilt l’attacco dei catanzaresi.

I protagonisti della sfida

Ben sei gli uomini in doppia cifra fra i bianco/amaranto, con il solito Warwick (22 punti) nei panni di top scorer del match. Bene anche capitan Stracuzzi, letale in penetrazione e dalla lunetta, “Arsenio Lupin” Lobasso che ha messo a referto una miriade di palle recuperate e il baby Franzò, sempre più intraprendente in cabina di regia e con un minutaggio crescente di partita in partita.

Gongola il dg Di Bernardo, artefice di una “creatura” che cresce giorno dopo giorno sotto la guida sapiente e oculata del duo D’Arrigo/Farina.

Il duello in vetta e il prossimo turno

Il duello in vetta alla classifica con il Val Gallico si fa sempre più spettacolare, con i reggini che hanno così risposto d’autorità alla vittoria del quintetto di coach Gebbia nell’anticipo di sabato.

Mercoledì si torna subito in campo nel turno infrasettimanale. Obiettivo pokerissimo per la Vis nel derby tutto reggino contro la Nuova Jolly degli ex Vozza e Costa.

Questo il tabellino della partita:

Virtus Catanzaro – Vis Reggio Calabria 62-86

(13-24, 25-46, 46-64)

Virtus Catanzaro: Zofrea 7, Fratto 11, Maida 5, Cossari 7, Scuderi 8, Battaglia 4, Dell’Uomo 10, Donato 2, Motta 6, Maggio, Procopio 2, Palazzo. Allenatore: Tunno.

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 17, Warwick 22, Spencer 10, Arillotta, Costantino 10, Lobasso 12, Cedro 2, Gerardis, De Stefano, Bonaccorso, Franzò 13. Allenatori: D’Arrigo/Farina.

Arbitri: Gazzaneo di Castrovillari e Loccisano di Cosenza.

Risultati quarta giornata: Crotone-Villa rinv., Catanzaro-Vis 62-86, Siderno-Lamezia rinv., Botteghelle-Rende 67-66, Nuova Jolly-Val Gallico 80-97 (ha riposato Pollino).

Classifica: Vis 8, Val Gallico 8, Botteghelle 6, Lamezia 4, Nuova Jolly 4, Pollino 2, Catanzaro 2, Rende 2, Villa 0, Siderno 0, Crotone 0.

Prossimo turno (mercoledì 4 novembre): Rende-Pollino, Villa-Siderno, Lamezia-Catanzaro, Val Gallico-Botteghelle, Vis-Nuova Jolly (riposa Crotone).