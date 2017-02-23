Chiara Biasi si racconta in ‘Chiaroscuri’

Ventisei anni e oltre 1,2 milioni di follower: la web influencer si racconta senza filtri in un libro autobiografico tra racconti, foto e disegni

di M. Carmela Di Marte – Chiara Biasi: ventisei anni, uno sguardo da cerbiatta, un sorriso contagioso, una personalità carismatica, e una vita intera tatuata sul suo corpo. Tutto questo, insieme alla passione per il suo lavoro, l’ha resa una delle web influencer più seguite del momento, con oltre 1,2 milioni di followers.

A 20 anni ha dato vita al suo blog ,che oggi conta più di 50.000 visualizzazioni al giorno; ha ideato una linea di costumi da bagno per diversi brand, ha da poco collaborato anche all’ideazione di una capsule collection di occhiali per Police; e in tutto ciò è da ieri in vendita in tutte le librerie il suo libro Chiaroscuri, prodotto da Mondadori Electa.

Il libro: un racconto autobiografico

Un racconto autobiografico, che narra attraverso una serie di racconti, foto e disegni, la vita di una semplice ragazza che al di là dei blog, degli abiti firmati, dei viaggi, fa i conti con le stesse identiche problematiche di ogni giovane donna.

Un libro che racconta la persona che si nasconde dietro il personaggio, che racconta i suoi amori, le sue paure, le sue icone di stile, la sua infanzia. Una Chiara Biasi diversa dall’immagine social – nonostante una delle sue prerogative è stata quella di essersi mostrata al pubblico senza filtri – mostrando tutti i lati del suo carattere, senza nascondersi dietro false apparenze. Una ragazza che ha deciso di scrivere questo libro convinta di “poter dare coraggio alle persone a credere nei propri sogni, nei propri valori, e anche a come usare i propri difetti come punti di forza!”

Il messaggio alle ragazze che la seguono

Non solo, la web influencer ha anche affermato che spera che questo libro sia un monito per le ragazze che la seguono affinché capiscano «che fingere di essere qualcosa che non si è porta al male peggiore: l’infelicità. (…) Dietro un selfie può esserci un sorriso forzato, dietro Photoshop un’enorme insicurezza: tanto colore serve a mascherare molto buio. Per questo bisognerebbe imparare a non giudicare e puntare il dito senza conoscere realmente le persone”.