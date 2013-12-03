Lady Gaga e Katy Perry all’iTuned Festival 2013. Su ItaliaUno le regine del pop.

Andrà in onda questa sera in seconda serata su Italia Uno, il concerto delle regine del pop Lady Gaga e Katy Perry, che insieme a numerosi artisti di caratura internazionale, si sono esibiti a Settembre all’iTunes Festival alla Roundhouse di Londra e sponsorizzato dal 2007 da Apple. Nonostante la presenza di numerose personalità artistiche, l’attenzione dei media e del pubblico è rivolta alle due donne e alla loro performance, visto che voci di corridoio le vogliono accanite rivali. Lady Gaga esibendosi all’apertura del Festival con il brano Applause, uno dei sette singoli del suo ultimo lavoro discografico “ArtPop” ; Katy Perry invece chiude il Festival con l’interpretazione del brano Roar e con altri brani contenuti nell’album “Teenage Dream”.Entrambe, durante il Festival hanno voluto regalare al pubblico brani inediti dei loro nuovi lavori discografici, usciti ad un mese di distanza l’uno dall’altro; Katy Perry spopola in rete ad Ottobre con l’album “Prism” e il mese successivo la Germanotta pubblica “Artpop”.Questa sera ItaliaUno manderà dunque in onda la performance delle due artiste più chiacchierate e apprezzate del Festival. Non rimane che sintonizzarsi e ammirare il loro genio artistico.

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