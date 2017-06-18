L’alba della cardiochirurgia: il corso per emergenze cardiologiche

Ieri, 17 Giugno 2017 ha avuto luogo un nostro nuovo corso ECM, al quale presto ne seguiranno.

E’ nostro desiderio quello di ringraziare accoratamente tutti coloro i quali, a qualunque titolo, hanno reso possibile l’ottima riuscita dell’evento al quale sono afferiti più di 140 Professionisti Sanitari.

Grazie al Sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri per averci ospitati all’Acces Point dell’Area Grecanica, location estramamente appropriata e funzionale all’evento.

Grazie ai relatori ed alle relatrici, in ordine di programma: Coord. Inf. Bruno Minniti, Dott.ssa Miserrafiti, Prof. Carerj, Dott. Antonazzo, Cood. Mirella Coniglio, Coord. Inf. Vincenzo Ieracitano, Inf. Giuseppe Romeo.

La sessione teorica e quella pratica con i manichini

Sia la sessione teorica che quella pratica del corso, quest’ultima condotta con manichini che riproducono in dettaglio le fattezze del corpo umano e con defibrillatori DAE da training, sono state particolarmente intrise di concetti molto graditi ai corsisti.

Ed è proprio ai nostri corsisti, iscritti Nursind e non, che così numerosi sono accorsi per prendere parte all’evento, che rivolgiamo il nostro più caloroso ringraziamento.

La presenza contemporanea di Professionisti eterogenei ma estremamente sinergici (infermieri, OSS, medici, studenti, educatori professionali, tecnici, ecc) è sinonimo di come la sanità non possa prescindere dal lavoro d’equipe, per generare un sistema estremamente funzionale e funzionante, al servizio del cittadino.

Un ulteriore grazie al personale di segreteria, a quello di ristorazione, ai tecnici audio, video e dell’aria condizionata, nonchè ai fotografi.

Le prossime iniziative del Nursind

Il Nursind di Reggio Calabria, con questa lettera, intende palesare il proprio gaudio per la riuscita in termini qualitativi e di partecipazione all’evento odierno, ed al contempo lanciare le prossime iniziative, sia sindacali, che sociali e formative, che saranno tutte votate alla crescita globale ed olistica della sanità nel nostro territorio.