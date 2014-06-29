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L’arte del Clown”: lo stage con Leris Colombaioni organizzato dai ”Pagliacci Clandestini”. Pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni.

Costume, accessori, gestualità, musica e trucco: due giorni di workshop sul clown classico con Leris Colombaioni, ancora posti disponibili

29 Giugno 2014 - 19:36 | di Redazione

Ancora qualche posto disponibile per ilworkshop di primo livello “L’arte del clown”, stage sulle tecniche di base della clownerie classica diretto da Leris Colombaioni.

Il laboratorio è aperto a principianti e professionisti e si terrà dal 4 e 5 luglio prossimi, a Villa San Giovanni (RC) negli spazi del Centro Socio Culturale “Nuvola Rossa”.Lo stage è proposto dall’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci Clandestini” ed è diretto dall’ultimo discendente di una delle più antiche famiglie italiane di tradizione clownesca.

Il workshop tratta la figura del clown classico, dal costume agli accessori, dalla sua storia ai suoi protagonisti. Il percorso tocca i vari aspetti della clownerie: espressione del corpo, gestualità, musica e trucco. Particolare attenzione è data alla tecnica acrobatica e mimica e sull’utilizzo dello spazio scenico.

Per informazioni ed iscrizioni: www.pagliacciclandestini.org – 3207042460

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