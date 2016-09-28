L’artista Gab presente all’Expo Sposi & Casa: caricature omaggio per i futuri sposi

di Federica Geria – Nuova edizione, nuovo format, nuove idee. Torna nella sua 34° edizione la fantastica manifestazione Expo Sposi & Casa, che si svolgerà dal 28 settembre al 2 ottobre 2016 presso il Centro Commerciale “Perla dello Stretto” di Villa San Giovanni, Reggio Calabria.

Un appuntamento ricco di novità, workshop formativi, tanti giochi ed eventi live, che animeranno le cinque giornate della kermesse coinvolgendo attivamente i visitatori, e rendendola anche questa volta l’appuntamento principale nel calendario espositivo della regione Calabria.

Le caricature di Gab per i futuri sposi

Tra le tante news, non mancherà la presenza di Gabriele Candido, noto artista reggino che omaggerà i visitatori della fiera con le sue fantastiche caricature. Tutti gli sposi infatti avranno la possibilità di ricevere una splendida ed unica caricatura by Gab, il quale sarà inoltre a completa disposizione per fornire informazioni sul servizio caricature, per matrimoni o evento speciali, diciottesimi, compleanni, serate, party, e tanto altro.

Per ricevere una caricatura basterà individuare Gab. Come riconoscerlo? Occhiali stile nerd, camicia elegante, gilet nero e matita rigorosamente in mano!

Il sorriso di Gab raccontato a CityNow

In una precedente intervista Gabriele aveva raccontato a CityNow: “Ammetto che è bello regalare un sorriso attraverso una caricatura. Si, forse non è un metodo convenzionale e di certo non salverò il mondo, però nel mio piccolo propongo di guardare al mondo con un sorriso in più!

Gab vi aspetta in tanti, nell’area workshop Expo Sposi & Casa dal 28 settembre al 2 ottobre! Lasciatevi stupire dalla sua capacità e simpatia!

QUI L’EVENTO FB: https://www.facebook.com/events/1251768591541360/?notif_t=plan_user_invited¬if_id=1475058762888699