L’ASD Copacabana protagonista al campionato regionale della FIDS – FOTO
Titoli regionali e podi per gli atleti reggini dell'ASD Copacabana ai campionati FIDS di Cosenza, con oltre 2000 partecipanti da tutta la Calabria
06 Maggio 2018 - 10:28 | di Eva Curatola
Nei giorni 30 Aprile e 1 Maggio, presso il palazzetto dello sport di Cosenza “Domenico Ferraro” si sono disputati i Campionati Regionali Calabria per la Federazione Italiana Danza Sportiva, protagonisti più di 2000 atleti provenienti da tutta la Regione.
L’ASD Copacabana del Presidente Alessandro Mitidieri e del Tecnico Federale Mariangela Bagnato con gli atleti reggini ha conquistato i gradini più alti del podio in diverse discipline artistiche.
I risultati degli atleti dell’ASD Copacabana
Ecco i risultati degli atleti dell’ ASD COPACABANA:
1) Miryam Quattrone- Vicecampionessa Regionale – Categoria 4/7 anni classe D Modern Contemporany
2)Assumma Francesca -Campionessa Regionale – Categoria 8/11 anni classe D -Modern Contemporany.
3)Laganà Ilaria- Vicecampionessa Regionale – Categoria 8/11anni classe D- Modern Contemporany
4) Assumma-Laganà – Campionesse Regionali duo Modern Contemporany, 8/11 classe D.
5) Saraceno Marco Antonio finalista nella disciplina Modern Contemporany 8/11 classe C e nella disciplina Jazz Dance 8/11 C.
6)Demetrio Alampi- semifinalista nella disciplina Modern Contemporany 8/11 classe C e Campione Regionale Show Dance 8/11 classe B.
7) Meduri Valentina – 5 classificata su 16 atleti nella disciplina Jazz Dance, categoria 8/11 classe C e 6 classificata su 20 atleti nella disciplina Modern Contemporany 8/11 classe C. Campionessa Regionale Show Dance 8/11 Classe B .8) Perretta Crucitti John Alexander- Campione Regionale 12/15 classe D Modern Contemporany
9)Marcianò Martina- Campionessa Regionale 16/OL classe D Modern Contemporany.
10) Martina Molè -Campionessa Regionale 16/OL Show Dance classe B, 3 classificata, dunque,medaglia di bronzo, per la disciplina Modern Contemporany 16/OL Classe C
11) Molè Aurora – Campionessa Regionale 16/OL classe C Modern Contemporany, Campionessa Regionale 16/OL classe C Jazz Dance, vice Campionessa Regionale 16/OL Show Dance classe B
12) Molè Aurora- Molè Martina Campionesse Regionali per la disciplina Show Dance 16/OL classe B e Vice campionesse Regionali per la disciplina 16/OL Modern contemporany classe C.
Il prossimo appuntamento degli atleti
Il prossimo appuntamento per questi atleti sarà giorno 4 giugno presso il lungomare di Reggio Calabria Falcomatà con l’Ente di promozione C.O.N.I AiCS con numerose esibizioni degli atleti e, appuntamento ambito, il campionato Italiano di categoria presso la Fiera di Rimini che si disputerà dal 5 al 15 Luglio.
Congratulazioni a tutti gli atleti per l’ottima performance in pista e per aver portato alto il nome dell’Asd Copacabana in questo Campionato Regionale.
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