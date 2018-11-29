Sarà presentato Mercoledì 5 Dicembre alle ore 16:30 presso la sala del Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria DEMETRIO DELFINO, il nuovo calendario 2019 realizzato dall’Associazione culturale LA CLESSIDRA di Reggio Calabria.

Ormai consueto l’appuntamento annuale di promozione del territorio ideato e portato avanti dall’Associazione Culturale La CLESSIDRA; anche quest’anno il “MERAVIGLIOSO VIAGGIO TRA MARI E MONTI” si conclude con la realizzazione del calendario 2019 che chiude di un ricco percorso di attività quali mostre fotografiche, video promozionali, spettacoli e sagre dislocate nei diversi Comuni dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria durante tutto l’anno (sono previste altre attività nel periodo Natalizio).

Il calendario bimestrale dei Comuni dell’Area Metropolitana

Ma parliamo del calendario: è un supporto grafico di tipo bimestrale che ogni anno ritrae le bellezze paesaggistiche e storiche dei Comuni dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Per questa edizione l’Associazione ha voluto mettere in risalto i PRODOTTI LOCALI più noti e precisamente il BERGAMOTTO, il PEPERONCINO, il FICO D’INDIA, l’ANNONA, le OLIVE ed infine l’UVA.

Tutti i prodotti sono stati fotografati in diverse località e resi ancor più belli dalla presenza di 6 giovani modelle che hanno collaborato durante l’anno alle diverse iniziative, sfilate, concorsi e quant’altro promosse dalle Associazioni partner del progetto in particolare KALABRIA 2001, FANTASY MOMENTS, MOMENTI e MISS STELLA DELLO STETTO.

Le sei modelle protagoniste

Nel calendario In ordine di apparizione troviamo le bellissime MADDALENA CIOFU, DONATELLA TRIPODI, CHIARA SICILIANI, SOFIA ELENA CALABRO’, GIUSY SARTO ed ALESSANDRA GUALTIERI, che si sono prestate con entusiasmo a questa iniziativa alquanto originale e che saranno premiate con una piccola creazione by Teoclé Bijoux.

“Un calendario originale e diverso dagli anni passati, ma sempre con il preciso scopo di promuovere prodotti e bellezze paesaggistiche locali di cui andiamo fieri”… dice il direttore artistico Marcello Alampi … Nina Latella, presidente dell’Associazione La CLESSIDRA, fa invece i complimenti a tutti i collaboratori, ai partner, agli sponsor, alla coordinatrice delle ragazze Donatella Tripodi ed al fotografo Antonio Macheda che cura la fotografia sin dalla prima edizione.

Un ringraziamento va alla Regione Calabria ed al Comune di Reggio Calabria che hanno patrocinato l’iniziativa, ma anche all’Azienda Agricola Sgrò Antonino di Condofuri, all’Annona Bilardi di Concessa, all’Azienda Vinicola Tramontana, ed alla Olearia San Giorgio per l’ospitalità e la gentile concessione delle location nelle quali sono state realizzate le fotografie.

La raccolta fondi benefica

I calendari non sono realizzati al fine ed uso commerciale, e l’iniziativa non può che concludersi con scopo benefico, infatti un cospicuo numero di supporti grafici sarà distribuito durante tutto il mese di Dicembre fino alla festa dell’epifania per una RACCOLTA FONDI BENEFICA. Altre associazioni sposeranno l’iniziativa benefica sostenendo la distribuzione con i propri volontari come ad esempio l’Associazione MediterRhegion.

La prima giornata, facente parte del calendario eventi “Natale 2018” del Comune di Reggio Calabria, sarà Domenica 9 Dicembre nei pressi di Piazza Italia sul Corso Garibaldi e chiunque potrà contribuire attraverso una semplice offerta libera.