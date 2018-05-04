“Un appuntamento che si rinnova per il nono anno consecutivo”. E’ l’ “Evento degli Artisti”, manifestazione nata, 9 anni fa su idea dell’Associazione Culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria, con il suo presidente prof. Giuseppe Livoti, e divenuta con il tempo un vero e proprio evento regionale che sin da subito è stato condiviso da associazioni ed esperti d’arte ed ha visto la collborazione per la città di Catanzaro dell’artista Marisa Scicchitano presidente dell’associazione Arte Club Accademia e di Anna Lauria per la città di Cosenza presidente del’associazione Aglaia.

Una manifestazione che coinvolge tutta la Calabria

Un collegamento, non ideale, ma reale, con la Calabria intera, ecco perché, coinvolti in questa nuova avventura ci sono operatori culturali, pittori, scultori, fotografi che, in nome dell’arte, ogni anno, si riuniscono per un momento di Fede e di Speranza per il futuro.

Una manifestazione -condivisa- dunque, che trova anche in questo rinnovato evento il grande aiuto anche delle amministrazioni locali poiché di volta in volta l’evento si svolge in una località diversa, ogni anno, divenendo per un giorno, capitale dell’arte calabrese, un punto di riferimento per parlare e discutere, all’interno di un convegno e di un momento istituzionale con una solenne celebrazione eucaristica.

Le sedi e le istituzioni coinvolte

Dopo le sedi importanti ed autorevoli che hanno ospitato tale evento dal complesso Monumentale del San Michele di Vibo Valentia, alla chiesa del San Giovanni di Catanzaro, alla chiesa di Santa Maria della Consolazione di Altomonte, alla Cattedrale di Rossano alla Chiesa Matrice di Tiriolo al Castello di Morano Calabro ed ancora Amantea, quest’anno tutto si svolgerà presso la storica cittadina di Soveria Mannelli, comune nato il 19 gennaio 1807, data in cui Soveria fu elevata a “luogo” dal governo di Rogliano, durante il regno di Giuseppe Bonaparte, festeggiando il 19 gennaio 2007 il 200º Anniversario dalla nascita . L’evento trova grande ospitalità dunque e collaborazione dell’amministrazione comunale e della Pro Loco locale oltre dell’associazione Fiori di Lino e si svolgerà con diversi momenti. Alle ore 10 ci sarà presso il Palazzo del Comune il Saluto delle autorità il sindaco Leonardo Sirianni ed il vice sindaco Mario Caligiuri, la visita al Lanificio Leo, mentre all ore 11 presso la Chiesa Matrice di San Giovanni Battista la Santa Messa presieduta dal parroco e Don Roberto Tomaino direttore ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Lamezia Terme. Nel pomeriggio alle ore 16,30 presso la Casa delle Idee “Gerardo Marotta” inaugurazione della mostra “SUDARTE”, collettiva d’arte con artisti calabresi utile a capire qual è lo stato dell’arte attuale nei nostri territori, spazio espositivo che si potrà visitare fino al 16 maggio. L’inaugurazione prevede vari interventi ed una mostra di più di 20 artisti che racconteranno aspetti del nostro tempo con un occhio indagatore ed introspettivo il loro viaggio pittorico, scultoreo, fotografico, poetico.

Alla manifestazione prenderanno parte Giuseppe Livoti, Marisa Scicchitano, Anna Lauria, tratteranno il tema del rapporto tra arte e società oltre la presenza di autorità dell’amministrazione comunale e della pro loco. Alla collettiva d’arte partecipano tra gli altri: Maria Teresa Cereto, Pina Calabro’, Antonella Lagana’, Mirella Bruni, Ileana Mauro, Mimma Gallelli, Lia Antonini, Graziella Colistra, Pierfilippo Bucca, Francesco Logoteta, Grazia Papalia, Domenico Pullano, Santina Milardi, Marisa Scicchitano, Adele Leanza, Pietro Aquilino, Maria Curatolo, Anna Lauria, Daniela Petrone.