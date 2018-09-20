“Perbacco!” non una semplice esclamazione di sorpresa, ma il nuovo locale reggino che a giorni aprirà le sue porte agli avventori.

Perbacco è un circolo enogastronomico in cui i reggini potranno riscoprire i prodotti tipici della loro terra accompagnati dalla cucina locale che, da sempre, ci contraddistingue. I due soci, Domenico Falduto e Carmelo Modaffari, che hanno deciso di prendere in gestione il locale di Arangea, non sono nuovi del settore gastronomico e proprio per questo motivo hanno deciso di lanciarsi in questa nuova avventura di gestione del Perbacco!

Un locale del tutto nuovo pur trattandosi di una trattoria. La proposta culinaria del Perbacco prevede infatti un menù fisso tradizionale (a base di carne), un menù di pesce e di stocco disponibile su richiesta ed un menù dedicato anche a chi accanto alla tradizione non vuole rinunciare all’innovazione: il menù “crea il tuo hamburger“.

Il menù ‘crea il tuo hamburger’

Il nome stesso è emblema dell’ampia scelta che “Perbacco” vuole mettere a vostra disposizione. Non una semplice trattoria e panineria, ma un vero e proprio locale in cui il culto del cibo e la soddisfazione del cliente vengono messi al primo posto. Grazie a questo particolare menù infatti, tutti gli avventori potranno scegliere quali ingredienti abbinare al loro hamburger.

La più grande novità riguarda però gli antipasti del nuovo locale che prendono proprio il nome di “Perbacco“! Antipasti completamente da scoprire ed assaporare.

Niente imposizioni dunque per i reggini che sceglieranno il Perbacco ma solamente tanta inventiva e tanta voglia di fare.

Arriva dunque a Reggio Calabria il locale in cui trascorrere le vostre cene lontani dalla solita routine, in compagnia di gustosissimi menù pensati appositamente per voi. Ad accompagnare le vostre cene vi sarà una vasta scelta di birre ed una selezione di vini locali.

Nonostante il cambio gestione del circolo, i reggini non dovranno preoccuparsi di dire addio alla vendita del vino da parte de “La Botte Divina” di Nenè Dascola.

Inaugurazione e orari di apertura

L’inaugurazione del nuovo locale è prevista per sabato 22 settembre 2018 alle ore 18:00, A tutti i partecipanti sarà possibile visitare il nuovo locale e toccare con mano i cambiamenti effettuati, sarà inoltre offerto un ricco buffet di dolci.

Perbacco sarà aperto tutte le sere (tranne il martedì) dalle 19:30 alle 02:00 e la domenica dalle 11:30 alle 15:30.

Il locale potrà esser messo a vostra disposizione anche per i pranzi settimanali previa prenotazione. Sarà inoltre possibile effettuare il servizio d’asporto, per tutti coloro che, pur volendo rimanere a casa non vogliono rinunciare alle prelibatezze del Perbacco! Per tutte le info è possibile visitare la pagina Facebook.