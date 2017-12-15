Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, atlete di karate della Fortitudo 1903, premiate dal Coni per i risultati del 2017 davanti al sindaco Falcomatà

In presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, del Presidente del C.O.N.I. Calabria avv. Maurizio Condipodero e dei delegati provinciali di tutte le federazioni riconosciute dal C.O.N.I. sono state premiate le atlete della FIJLKAM che hanno dato lustro alla città di Reggio Calabria in campo nazionale.

Alessandra Benedetto, cintura nera 5 Dan classificatasi terza al campionato italiano assoluto e Rossella Zoccali, cintura nera 2 Dan, terza classificatasi terza agli Open Internazionali di Sicilia, tesserate con la SGS Fortitudo 1903, società sportiva presieduta dal prof. Giuseppe Pellicone e allenata dal Maestro Riccardo Partinico, hanno ricevuto dal Presidente del CONI avv. Maurizio Condipodero giusto riconoscimento per i brillanti risultati sportivi ottenuti nella stagione agonistica 2017.

La campionessa reggina Alessandra Benedetto, vincitrice di 19 medaglie ai campionati italiani di karate, ha dichiarato che il prossimo anno si impegnerà per ottenere il risultato che la potrebbe mettere in lista assieme agli atleti dei gruppi sportivi militari per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre Rossella Zoccali tenterà di vincere i campionati nazionali universitari che la porterebbero alla qualificazione per i campionati del mondo universitari in programma in Giappone nell’estate del prossimo anno.

Nella foto, da sinistra:

Igino Postorino (Presidente del Circolo Tennis “Rocco Polimeni)

Alessandra Benedetto;

Rossella Zoccali

Riccardo Partinico (Direttore Tecnico Fortitudo 1903)