Da domenica 4 febbraio a domenica dello stesso mese, a Sanremo, in concomitanza con il festival della canzone italiana, avrà luogo una serie di iniziative dedicate alle eccellenze della Calabria, in particolare di Corigliano e della Sibaritide.

Esposizioni e iniziative per le eccellenze calabresi

Le esposizioni (creazioni d’arte, prodotti tipici, testi di autori locali) avverranno nel centro della cittadina ligure, dislocate sia in modo permanente che itinerante tra le hall di strutture ricettive, nonchè presso associazioni del luogo, e saranno curate da un gruppo di giornalisti, blogger e operatori del mondo della comunicazione provenienti da diverse località italiane, in collaborazione con realtà culturali sanremesi e comunità di residenti, nell’ambito di un’iniziativa nazionale di marketing territoriale. Referente di zona, per il comprensorio Sibaritide-Pollino, è il giornalista Fabio Pistoia.

Ad essere protagonisti nel periodo clou della città dei fiori, saranno i frutti che di Corigliano Calabro e della Piana di Sibari rappresentano l’eccellenza primaria: le clementinedell’ormai celebre brand “Adottaunclementino” ideato dall’imprenditore Aldo Salatino.

L’agrume farà bella mostra di sè a Sanremo, nella settimana del Festival. “Un vero e proprio traguardo per “Adottaunclementino” – spiega una nota – che permette a chiunque di ricevere al proprio domicilio, alla modica spesa di cinquanta euro e senza alcun costo aggiuntivo, circa trenta chilogrammi di clementine, adottando una pianta e seguendone passo dopo passo, attraverso lo strumento della geolocalizzazione, il percorso di maturazione.

Iniziativa che, oltre a consentire anche a coloro che risiedono a migliaia di chilometri di distanza di ricevere le clementine, tutte al naturale e prive di alcun trattamento, contribuisce fattivamente ad una giusta causa: per ogni adozione viene infatti devoluta una piccola parte all’AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro”.