Le gemelline Chiara e Martina Scarpari protagoniste su Rai 1

E’di questi giorni la notizia ufficiale che le gemelle Martina e Chiara Scarpari, di Varapodio (RC), saranno protagoniste nella prossima edizione di TI LASCIO UNA CANZONE, il programma di RAI 1 condotto da Antonella Clerici, in onda dal 1° febbraio tutti i sabato a partire dalle ore 21:00.Martina e Chiara infatti coltivano la passione per la musica sin da piccoline. Dimostrano una naturale propensione al canto che le porta ad esibirsi spesso in pubblico, riscuotendo immediati consensi ed apprezzamenti. Nell’estate scorsa vincono la II Edizione del Festival In Canto a Delianuova (RC) che le ha aperto le porte al successo: nell’estate 2013 hanno aperto la Notte Bianca a Catanzaro davanti ad un pubblico di 25000 persone presentata da Domenico Milani e Ramona Badescu; sono già state ammesse al Premio “Mia Martini 2014”; si sono esibite al Teatro Cilea di Reggio Calabria alla serata intitolata “il Cilea riapre ai suoi artisti” organizzata dall’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria – Assessorato Turismo e Spettacolo, il 21 dicembre 2013; il 23 dicembre sono state protagoniste al grande Concerto di Natale “A Magic Christmas Melody” ideata dal Direttore artistico Natale Princi; il 27 gennaio 2014 avrebbero dovuto partecipare al “Memorial Mino Reitano” , le quali sono state comunque premiate con due targhe dalla famiglia Reitano .Natale Princi, patron del concorso “In Canto”, crede nel talento di queste giovani artiste e le segue costantemente: “Sono molto brave, la loro è una voce particolare e credo che faranno molta strada nel mondo della canzone; le gemelle Scarpari rappresentano a pieno lo spirito del Festival”.Giovanna Scarfò, direttore artistico della rassegna deliese aggiunge: “Con il loro talento, la loro umiltà e simpatia hanno conquistato il pubblico. In Canto ha dato loro modo di manifestare a tutti la loro grande capacità di fare emozionare e di poter rappresentare un modello positivo e in crescita per questa nostra Calabria”.Renato Funaro, manager di spettacolo e componente della giuria del concorso “In Canto”, si è subito reso conto, non appena le ha ascoltate, delle qualità canore di Chiara e Martina. Lo hanno colpito per la loro vocalità e per la loro bravura nell’affrontare così giovanissime l’impatto con il pubblico.

Natale Princi ringrazia il Maestro Christian Cosentino per l’impegno instancabile, il quale negli ultimi anni si è prodigato per la valorizzazione di talenti calabresi, Chiara e Martina principalmente. Lo stesso, lancia in forte appello a tutti i calabresi per sostenere Chiara e Martina.