Torna la rubrica Piacevoli Chiacchierate di CityNow: il vj e speaker Filippo Lopresti racconta carriera, radio e musica e spiega la sua scelta di restare a Reggio

CityNow.it torna con un’altra delle sue ‘Piacevoli Chiacchierate’.

Dopo la pausa estiva, riprendono le interviste in diretta del nostro magazine, che vedono protagonisti ospiti di rilievo pronti a rispondere alle nostre e alle vostre domande.

Le interviste dal tono informale, che CityNow aveva messo in piedi durante i primi mesi del 2017, hanno riaperto i battenti in compagnia del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Ninni Tramontana e con lo chef reggino di fama internazionale Filippo Cogliandro.

L’ospite: Filippo Lopresti, vj e speaker reggino

L’ultima delle ‘Piacevoli Chiacchierate’ di CityNow vede invece protagonista un ospite insolito, che nella sua lunga carriera, raramente ha accettato di essere al centro dei riflettori: Filippo Lopresti.

Amato dai reggini e da tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino, il vj e speaker reggino, si racconta ai microfoni di CityNow.

“Filippo, rappresenta la bellezza delle emozioni, l’innovazione musicale, l’umiltà nelle relazioni e la fraternità silenziosa che fa fatti e poche parole. Grazie per tutto quello che fai e per i messaggi musicali che ci trasmetti ogni giorno. Energia positiva.”

È così che lo definisce una nostra lettrice durante l’intervista. Filippo risulta agli occhi degli altri come una vera e propria calamità naturale che ha fatto la storia della musica reggina.

“Rovisteremo un po’ nel tuo percorso umano e lavorativo”, apre così l’intervista Pasquale Romano, della famiglia di CityNow, che continua “Sei una vera e propria istituzione musicale reggina, con un quarto di secolo di carriera alle spalle”. “Anche qualcosina in più” commenta il nostro ospite che durante tutto il corso della chiacchierata tende a non sbilanciarsi mai troppo su nomi ed età per non far torto a nessuno.

“Sono un tipo abbastanza riservato, non è un caso che durante tutti questi anni di lavoro io abbia rilasciato solamente tre interviste ufficiali. Strano a dirsi, ma non sono un tipo molto social, a cui piace postare foto di vita quotidiana su facebook. Anzi grazie, con la diretta di oggi ho finalmente aggiornato il mio profilo, che era fermo dal 2016”.

Un umorismo sottile e travolgente, quello che caratterizza Lopresti, che fin da subito raccoglie il consenso del nostro pubblico accendendo la curiosità dei lettori.

Filippo è amato dal pubblico, non serve un genio a capirlo, bastano i numerosi commenti delle persone che quando lo vedono in diretta cominciano a ricoprirlo di saluti e scherzi, ed è proprio lui a svelarci la formula del suo successo: “Non sono mai stato un tipo che si atteggia molto, anche ai tempi della radio, quando la gente cominciava a riconoscermi per strada, non me la sono mai tirata e ho sempre avuto una parola gentile per tutti”.

Gli inizi: la musica e le prime feste in terrazza

Tutti conoscono Filippo Lopresti in città, ma in pochi sanno forse che la musica gli scorre nelle vene fin da quando era un adolescente: “La mia passione nasce intorno ai 15-16 anni. Non dimenticherò mai la fortuna dei miei vicini di casa. All’epoca avevo infatti delle casse giganti e tutti mi chiamavano per poterle utilizzare. È così che sono nate le prime feste in terrazza”.

Il successo di certo non è piovuto dal cielo, quella intrapresa da Filippo è stata una strada tortuosa, piena di ostacoli, che il nostro speaker ha affrontato grazie alla passione e alla voglia di portare ad un livello più alto la sua musica.

“Il lavoro vero e proprio comincia con la seconda radio in cui ho lavorato, ‘Radio Libera’ avevo 17 anni e quello è stato il passo importante del mio lavoro” confessa Filippo Lopresti. Ben presto ho cominciato a recarmi spesso a Milano, dove c’erano le radio quelle vere, ben costruite e così sono tornato a Reggio con quella voglia di portare quella stessa radio in città. È così che ho deciso di creare un primo vero palinsesto”.

Il rapporto con i social e con la tecnologia

Pur non essendo un fanatico dei social, durante la nostra intervista Filippo confessa di apprezzare la tecnologia e di capirne il fascino. Quando per esempio gli viene chiesto cosa ne pensa di Shazam, il nostro esperto di musica, ammette di trovarla un’idea geniale e molto utile.

Non solo lavoro, ricordi e progetti futuri, fra le parole di Lopresti a CityNow, dove più volte viene nominato Massimo, il fratello del nostro intervistato, che qualche settimana fa campeggiava nella rubrica ‘Talenti Reggini’. “Mio fratello è super critico nei miei confronti. Ci sentiamo sempre e passiamo molto tempo a parlare di musica. Diciamo che un po’ lo ‘schiavizzo’ perché lui è il mio miglior fornitore di musica strana. Insieme ci divertiamo sempre da morire”.

Filippo Lopresti è sinonimo di ‘feste’, tanti capodanni e non solo. Lo speaker reggino è infatti un appassionato lavoratore che con la sua musica ha attraversato le generazioni, ’80, ’90 e 2000.

La domanda: perché sei rimasto?

E proprio in conseguenza del suo talento non può mancare la domanda “Perché sei rimasto?”. Tanti cercano fortuna al di fuori delle mura della nostra città, ma per Filippo non è stato così. “Rimanere è stata una scelta. Qui è tutto bellissimo. Mi immergevo nelle cose, neanche il tempo di finire un lavoro che già con la mente ero a quello successivo”.

Un pizzico di rimpianto forse esiste nel cuore di Filippo che con ironia afferma “Mi dispiace non essere partito prima, forse sarei dovuto andar via a 20 anni e forse avrei dovuto lasciar stare le feste”.

Le #PiacevoliChiacchierate di CityNow tornano settimana prossima con ospite Stefano Caccavari. Non perdetevi le dirette in onda sulla nostra pagina Facebook!