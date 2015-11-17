Lega del Cane: l’evento benefico ‘Mi Fido di Te’ approda in 10 locali reggini

La 35esima puntata di CityNow andata in onda su RTV, programma che tende a promuovere i migliore eventi in città e valorizzare le realtà positive del territorio, affronta un tema sociale e ospita due volontari della Lega del Cane sezione RC, Roberto Germoleo e Daniel Luci, ideatori della serata benefica “Mi fido di te” che si svolgerà il 20 Novembre a Reggio Calabria. I due, durante l’intervista, ci spiegheranno nel dettaglio di cosa si tratta!

Cosa fa e di cosa si occupa la Lega Nazionale per la difesa del cane?

Roberto: “L’associazione si occupa della tutela del cane, in particolare sul nostro territorio. Nella nostra provincia gestisce un canile a Campo Calabro. Inizialmente non era nostro, poi abbiamo deciso di subentrare, ci siamo fatti carico della gestione della struttura per evitare la chiusura del canile. Lo abbiamo fatto per i nostri cani, con i quali si era ormai instaurato un rapporto affettivo importante, evitando così che venissero portati altrove. Gestiamo dunque il canile da più di un decennio, operiamo sul territorio organizzando attività ed eventi finalizzati al nostro scopo statutario, alla tutela del cane e degli animali in generale.”

Il nuovo rifugio della Lega del Cane

Adesso avete un nuovo progetto da mandare avanti, ovvero quello della realizzazione di un nuovo rifugio. Quali gli obiettivi?

Roberto: “E’ bene precisare che l’obiettivo finale è quello che i canili vengano chiusi, un obiettivo ideale, che non ci siano cani randagi sul territorio, che ci sia un maggiore controllo delle nascite, e che ogni famiglia adotti un cane. Vista la situazione nella nostra città non è un obiettivo raggiungibile nel breve termine. Il canile nuovo non è altro che uno strumento che noi vogliamo utilizzare. Grazie a un lascito testamentario abbiamo potuto acquistare un terreno e ora vogliamo realizzare un progetto di un canile all’avanguardia, una casa più confortevole per i nostri cani, che possa dare un contributo a favore della lotta contro il randagismo.”

La serata Mi fido di te

La fonte principale di sostentamento della Lega del Cane sono le donazioni, a questo proposito l’associazione crea un evento, una serata particolare, coinvolgendo parecchi locali di Reggio Calabria.

Cosa vi siete inventati?

Daniel: “L’evento si chiama “Mi fido di te”, noi ci fidiamo sempre dei nostri cani ed è giusto che anche loro si fidino di noi, non abbandoniamoli! Abbiamo pensato di coinvolgere più locali sul territorio reggino e non solo uno. I locali sono 10, ognuno dei quali metterà a disposizione un prodotto specifico, di cui l’intero importo o una percentuale, a discrezione del titolare, verrà devoluto per questa causa, la costruzione del nuovo rifugio. Nel locale ci sarà inoltre un volontario che sarà a disposizione del cliente e che spiegherà l’evento in sé e il progetto del rifugio. In queste attività benefiche di volontariato è davvero importante essere uniti, per un unico scopo.”

La risposta dei locali

La risposta dei titolati dei locali come è stata?

Daniel: “Veramente esaustiva, erano molto compiaciuti, non ce lo aspettavamo. Si sono messi a disposizione e contribuiranno in maniera totale o quasi alla causa. Rivolgiamo a tutti i cittadini un invito a partecipare. Abbiamo fatto questa griglia in 10 locali, dando così la possibilità a tutti di passare la serata del 20 Novembre nel posto che si preferisce, che corrisponda alle proprie esigenze, e di contribuire alla causa acquistando un prodotto specifico.”

Come non parlare della vostra presidente, Rosa Rogolino?

Daniel: “La prima volta che sono andato al rifugio tutto pensavo tranne che lei fosse la presidente! L’ho trovata in un box con i cani che giocava con loro, mi aspettavo una presidente dietro la scrivania. Lo fa per amore, in 30 anni di volontariato si è sempre dedicata a questa causa, è un grande esempio da seguire.”

I locali aderenti all’iniziativa

Rivolgiamo un invito alla cittadinanza a partecipare alla serata del 20 novembre “Mi fido di te” che si svolgerà nei 10 locali del centro storico della nostra città:

HAMBURGERIA (via De Blasio, 3): burgers Fassona (150-270gr.), Angus, Chianina, Bufalo, Cinghiale, Pollo e Vegan

AMERICAN WESTERN SALOON (via Osanna, 2F): cocktail “Rosa”

IL CHUPITO (via Largo Colombo, 3): chupito “Lampo”

MOULIN ROUGE (via Aschenez, 83): tutte le consumazioni

HOSTARIA DEI CAMPI (via Reggio Campi, 30): menù “Pizza ½ mt. + birra alla spina”

FADO’ (via Zecca, 10): tutti i cocktails

CITY PUB (via Del Torrione, 47): birra alla spina da 1 lt.

MR. DONER (viale Amendola, 29): birra Ceres

WALLACE (via Circonvallazione Nord Parco Caserta, 25/A): tutti i cocktails

“Vi aspettiamo non mancate, è una causa importante per i nostri amici a 4 zampe e per Reggio Calabria stessa, che ha bisogno di ottenere una struttura a norma nuova che possa combattere il randagismo e non solo!”