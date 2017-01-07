Il Leo Club Palmi organizza il ‘BefanaLeo’

Si è svolto ieri 6 gennaio 2016, giorno dell’Epifania, il service del Leo Club Palmi denominato “BefanaLeo”. Il service ha avuto l’obiettivo primario di consegnare – gratuitamente – delle calze e dei piccoli doni, in occasione della festa dell’Epifania, ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Maria degli Ungheresi di Polistena, diretto dal dott. Domenico Minasi.

Gli obiettivi del Leo Club e il progetto Leo4Children

Scopo dichiarato del Leo Club è quello di promuovere tra i giovani della comunità quelle attività di servizio civico che sviluppano le qualità individuali di Leadership, Esperienza ed Opportunità: con il service svolto, il Leo Club della città della provincia di Reggio Calabria ha ulteriormente consolidato il proprio ruolo di associazione di service nel territorio. L’evento rientra nel vasto progetto “Leo4Children” (“Leo For Children”) che ha visto diversi club impegnati in molteplici attività a favore dei più piccoli.

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Nello stesso giorno, per esempio, il Leo Club Lamezia Valle del Savuto ha visitato il reparto di pediatria dell’ospedale dell’omonima città in provincia di Catanzaro, consegnando piccoli doni ai bambini e organizzando sketch divertenti con protagonisti noti personaggi di cartoni animati e film d’animazione, il tutto col supporto dell’associazione “Vola”.

Il Leo Club Catanzaro Host si é recato, in occasione dell’annuale appuntamento della “Befana in Corsia”, presso l’unità operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, dove il membro del club Giulia Guerrieri, ha intrattenuto i piccoli degenti del reparto indossando un costume da befana e donando loro giocattoli e sorrisi.

Le parole della presidente del Leo Club di Palmi

Il presidente del Leo Club di Palmi, Simona Monteleone, ha poi dichiarato: “Il nostro club, sin dall’inizio dell’anno sociale, si è prefissato l’obiettivo di far conoscere la nostra associazione e soprattutto le nostre attività realizzate nelle varie zone del territorio in cui operiamo, cercando di lasciare ogni qualvolta una traccia della nostra presenza, ed è proprio quello che oggi tramite questo service è stato fatto: recarsi nel reparto di pediatria e mettersi direttamente a contatto con i bambini ricoverati, dialogare con loro, fare loro della semplice compagnia, è stato molto emozionante. Sicuramente sarà un attività che ripeteremo nel futuro.

“

Nell’ambito del progetto Leo4Children, l’anno scorso il Leo Club di Palmi ha donato al reparto di Pediatria un kit Leo del valore di 2.500 euro per migliorare le condizioni dei più piccoli nel reparto. Il profondo legame che lega l’associazione al reparto, ormai consolidato, è destinato a rafforzarsi ulteriormente.

