“Lhab – nature” presenta “Drunk Head”, arte e stile ‘oltre la bellezza’

Giovedì 13 luglio dalle 19 pieghe e acconciature con musica live e drink, ingresso gratuito, e la mostra fotografica di Domenico Galati

“…in tutto quello che facciamo ci mettiamo il cuore…” è questa la filosofia del salone “Lhab – nature” di Reggio Calabria che si inserisce nel mondo della bellezza attraverso un itinerario unico e innovativo che permette ad ognuno di scoprire ed esprimere il proprio stile in linea con la propria natura.

“Lhab – nature” ha una linea naturale e tecnologica 2.0., in totale armonia con l’ambiente, servendosi di prodotti altamente performanti in grado di offrire risultati eccellenti.

Viaggiare con “Lhab – nature” significa avere come compagni di viaggio un team di professionisti in continua formazione professionale.

Fondato sui valori di rispetto per la diversità, trasparenza, ed accoglienza, l’ambiente “Lhab – nature” vuole rappresentare un modello di viaggio in grado di abbracciare anche esperienze di carattere artistico e culturale.

Lo slogan infatti è “Lhab – nature, oltre la bellezza”.

L’obiettivo è quello di sviluppare il concetto di estetica e bellezza in modo diverso, prenderci cura del cliente coinvolgendo anche la bellezza dell’anima in modo da ripercuotersi all’esterno, rendendo ancor più bella la nostra clientela.

Eventi artistici, mostre e angolo biblioteca

All’ interno di “Lhab – nature”, eventi artistici e culturali, mostre di pittura, fotografia, presentazione di libri, serate di lettura con la possibilità di incontrare direttamente artisti, pittori, scrittori.

All’interno del salone stesso è presente un angolo biblioteca dove i clienti possono rilassarsi.

Cuore pulsante di tutto questo è ”l’accademia di formazione” dove lavoreremo sulla diffusione del nostro credo, considerato che il team oltre ad essere acconciatori sono anche formatori.

La serata del 13 luglio con Drunk Head

Giovedì 13 luglio, a partire dalle ore 19:00 e fino alle 22:30 il team di “Lhab – nature” sarà a disposizione delle clienti che si prenoteranno per avere pieghe “BLOW DRY” (pieghe effettuate con shampoo a secco) o acconciature, coccolate da musica live e drink serviti al momento.

L’ingresso è aperto a tutti, con ingresso gratuito. Inoltre sarà possibile vedere anche una mostra fotografica di Domenico Galati, fotografo amatoriale, calabrese di origini romano di adozione.

Per info e prenotazioni: 0965.812327

“Lhab – nature & M!AMI club priveè” presentano:

Drunk Head – Un drink per capello

Pablito Postorino Dj‼️

Mostra Fotografica

Domenico Galati Ph

Start ore 19.30

Corso Garibaldi 466/h