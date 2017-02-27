Lhab Nature: mostra dell’artista reggino Umberto Lo Presti

Partire per un viaggio nel mondo della bellezza. Percorrere un itinerario unico e innovativo, alla scoperta del proprio stile.

Esprimerlo e realizzarlo attraverso look personalizzati, in armonia con la propria natura. Bellezza, natura, viaggio, scoperta, armonia: chiavi d’accesso al mondo LHAB nature, dove si ridisegnano i confini fra la cura del corpo e dell’anima, abbracciando una filosofia naturale fondata sul rispetto per la diversità, la trasparenza e l’accoglienza. La meta? Sviluppare un concetto di estetica che abbracci la bellezza nella sua totalità e complessità, sintesi e riflesso dell’armonia tra corpo e anima.

Un ambiente di lavoro inteso come luogo espressivo di energie fisiche e mentali, spazio ideale per la continua ricerca di stimoli sensoriali capaci di tradursi in situazioni di benessere per chi opera e per il cliente che accetta la sfida di conoscere e conoscersi. Obiettivi per i quali LHAB nature realizzerà al suo interno uno spazio dedicato a eventi artistici e culturali in genere: mostre di pittura, fotografia , presentazioni di libri, serate di lettura e incontri con gli artisti.

Spazio per arte, libri e bergamotto nel salone

In salone anche un angolo biblioteca-libreria della casa editrice “La città del sole” in cui i clienti, immersi nella lettura, potranno rilassarsi e uno spazio espositivo dedicato al bergamotto, curato dall’azienda

Pizzimenti.

Allora, pronti a partire? Venerdì 3 marzo 2017 primo appuntamento con l’artista reggino Umberto Lo Presti, l’irriverente “dottore illuminato che prescrive pillole di creatività artistica ma, non sapendo disegnare nemmeno un quadrato con due squadrette, inizia a raccogliere e ritagliare immagini da giornali, volantini, manifesti e rifiuti vari. Si specializza così nell’arte dell’Esproprio Proletario Artistico (EPA) che consiste nel rubare immagini a chiunque per placare la propria fame”.

Creatività applicata alla ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi estetici sono le cifre che accomunano l’artista e i professionisti LHAB nature. Umberto Lo Presti sarà in sede in occasione della presentazione del progetto e le sue opere resteranno esposte in salone quale cornice all’attività dei professionisti LHAB® nature, ispirando sicuramente curiosità nei clienti e idee sempre più innovative e originali agli operatori.

Cuore pulsante del progetto LHAB nature sarà l’Accademia di Formazione, con il suo team di acconciatori e formatori, compagni di viaggio ideali in questo percorso di benessere fisico ed emotivo:

Il team di LHAB nature

Michelangelo Marino (Life Coach), da oltre 20 anni viaggia nel mondo dell’hair beauty, con esperienze professionali a Barcellona, Amsterdam, Berlino, Londra, Las Vegas, Toronto, Copenaghen. Natura inquieta, ama guardare le cose da prospettive inusuali.

Elisa Furlano (Wellness Hair Director), “un cuore che batte per l’arcobaleno”: esperta di colori, considera i capelli una tela da dipingere.

Felicetta La Rosa (Color Specialist), trae ispirazione nel suo lavoro dalle correnti artistiche dell’Impressionismo e dell’Espressionismo astratto. Dario Mantegna (Cut Designer), fin da bambino colpo di fulmine per le forbici: un artista del

taglio, un “violinista pazzo ma elegante”, sempre in ascolto della sua musica interiore.

Flavia Cuzzola (Social Media Marketing), esperta in Comunicazione a tutto campo, verbale e non, si prende cura della clientela fin dal primo contatto con il mondo LHAB nature.

Maria Tevere (Store Manager), viaggiatrice per vocazione, sempre in compagnia di un buon libro, ama sperimentare prima su se stessa ciò che poi consiglia alle clienti.

Presentazione alla stampa e inaugurazione il 3 marzo

Il progetto LHAB® nature sarà presentato alla stampa venerdì 3 marzo 2017 alle ore 11, nella sede in corso Garibaldi 466/H a Reggio Calabria; a seguire, l’inaugurazione aperta al pubblico a partire dalle ore 12. Per tutti gli ospiti verrà allestito un angolo buffet.