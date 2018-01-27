LHAB Nature oltre la bellezza, lo stile di un viaggio innovativo e culturale

Un viaggio nel mondo della bellezza. Un vero e proprio cammino insieme, alla scoperta di nuove emozioni uniti da un unico desiderio, quello di immergersi nell’incantevole universo del benessere e del relax.

LHAB – nature nasce dal desiderio di percorrere un itinerario innovativo che permette di scoprire ed esprimere il proprio stile, attraverso la realizzazione di look personalizzati ed in linea con la propria natura.

Viaggiare con LHAB nature significa anche avere come compagni di viaggio un team di professionisti in continua formazione professionale.

LHAB nature segue una filosofia naturale, in totale armonia con l’ambiente, servendosi di prodotti altamente performanti in grado di offrire risultati eccellenti.

Fondato sui valori di rispetto per la diversità, la trasparenza, e l’accoglienza, l’ambiente LHAB nature vuole rappresentare un modello di viaggio in grado di abbracciare anche esperienze di carattere artistico e culturale.

Il nostro slogan è : LHAB® nature, oltre la bellezza.

“Il nostro obiettivo è quello di sviluppare il concetto di estetica e bellezza in modo diverso – spiega Flavia Cuzzola di LHAB – nature – Vogliamo prenderci cura del cliente abbracciando anche la bellezza dell’anima in modo da ripercuoterla all’esterno, rendendo ancor più bella la nostra clientela. All’interno di LHAB – nature organizziamo molti eventi, artistici e culturali, mostre di pittura, fotografia , presentazione di libri, serate di lettura con la possibilità di incontrare direttamente artisti, pittori e scrittori. All’interno del salone stesso sarà presente un angolo biblioteca in cui i clienti potranno rilassarsi. Cuore pulsante di tutto questo sarà ‘l’accademia di formazione’ per lavorare sulla diffusione del nostro credo, considerato che il nostro team è formato da acconciatori/formatori“.