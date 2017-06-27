Lidia Bastianich: “I cibi trendy del 2018 sono calabresi “
Al padiglione calabro del Summer Fancy Food Show la chef ha cucinato con Marco Rizzuti e indicato i prodotti che spopoleranno nel 2018
27 Giugno 2017 - 19:14 | di Vincenzo Comi
Dopo il riconoscimento del New York Times, che l’ha inserita nella classifica delle mete piu’ belle al mondo, anche la chef e ristoratrice italo-americana Lidia Bastianich celebra la Calabria. Una regione da visitare anche al Summer Fancy Food Show, la fiera delle specialità alimentari e bevande in corso al Javits Center di New York. E Bastianich ne e’ testimonial d’eccezione: “I cibi trendy per il 2018 sono calabresi – assicura – la ‘nduja, il caciocavallo, la liquirizia ed il bergamotto”. Al padiglione calabro la regina dei ‘cooking show’ ha duettato ai fornelli con lo chef Marco Rizzuti, svelando che in questo momento negli Stati Uniti c’è una forte attenzione verso la Calabria e la sua cucina, che si sta affermando come icona di prodotti estremamente ricchi di personalità e salutari.
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