L’iFood inStore torna in Calabria con un imperdibile show cooking

Sabato 29 aprile le blogger Daniela Frisina e Jsaura Frisco guidano uno show cooking gratuito tra cantucci salati e caprese dolce allo Scavolini Store di Davoli Marina

Uno show-cooking che scherza con gli ospiti, un gustoso inganno culinario con lezioni di cucina dedicate agli opposti ai fornelli. La caprese dolce e i cantucci salati delizieranno il pubblico dello Scavolini Store Davoli Marina: sabato 29 aprile dalle 17:30 alle 19:00 le blogger di iFood Daniela Frisina e Jsaura Frisco coinvolgeranno i visitatori nella preparazioni di due ricette e daranno preziosi consigli su come destreggiarsi come uno chef anche nella cucina di casa.

Location dell’evento è lo Scavolini Store Davoli Marina, showroom monomarca con un’esposizione di 400 mq dedicati alle ultime novità delle collezioni per cucina, living e arredo bagno, tra cui: Favilla, Diesel Social Kitchen e Foodshelf per la zona giorno e Aquo, Idro e Font per l’arredo bagno. Situato in Via Cassiodoro, 96 a Davolini Marina, lo showroom è un punto di riferimento per tutti gli amanti del design nato dalla consolidata esperienza nel settore della famiglia Brancatella, da oltre 20 anni anni al fianco di Scavolini.

Le due ricette: cantucci salati e caprese al cioccolato

Le cipolle di Tropea sono le protagoniste della prima ricetta, dei cantucci salati con cipolle caramellate e crema di ricotta. I prodotti del territorio vengono valorizzati e arricchiscono questo piatto, ideale per un aperitivo o per accompagnare salumi e formaggi. Per la seconda ricetta si passa al dolce con una caprese al cioccolato. Una torta semplice da realizzare che viene arricchita con frosting al mascarpone e salsa al caramello, ottima per concludere il pasto o per accompagnare il tè del pomeriggio.

Daniela Frisina e Jsaura Frisco sono le food-blogger e cuoche amatoriali che condurranno questo show-cooking.

Daniela Frisina ama i profumi della Calabria e tutti i prodotti che ha da offrire. Dolci di Frolla è il blog frutto della curiosità di Daniela, dove propone ricette della tradizione e dolci per tutti i gusti.

Jsaura Frisco, salentina di nascita ma calabrese d’adozione, ama cimentarsi ai fornelli e sperimentare nuovi ingredienti e sapori. Nel suo blog Cinnamon Girl emerge la sua passione per i dolci e la piccola pasticceria con l’incursione di proposte salate di ispirazione vegan.

Il progetto Scavolini iFood inStore

L’evento è parte del progetto Scavolini “iFood inStore”, un blog tour in 100 tappe, organizzato in collaborazione con iFood, che coinvolgerà gli Scavolini Store d’Italia che, per l’occasione, offriranno ai cittadini un’esperienza gourmet, tra buon cibo e design, tutta da gustare.

SHOW-COOKING

Scavolini Store Davoli Marina – via Cassiodoro, 96 Davoli Marina

Sabato 29 aprile – dalle 17:30 alle 19:00

Aperto al pubblico, ingresso libero

Al termine del live, sarà possibile degustare e assaggiare le ricette.