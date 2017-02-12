Ligabue annuncia: ‘Adesso sto bene, per la prima volta il tour partirà dal Sud’

Dopo lo stop per le corde vocali il cantautore conferma la ripartenza: il tour comincia da Acireale e fa tappa al PalaCalafiore il 20 e 21 febbraio

“Sto bene, grazie per l’interessamento e l’affetto che ho ricevuto in questi giorni”. In un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Luciano Ligabue rassicura i suoi fan dopo i problemi alle corde vocali che lo avevano costretto a rinviare i concerti che avrebbe dovuto tenere a Roma nei primi giorni di febbraio.

“Ero un po’ depresso dal momento che non potevo contare sul mio strumento che è la voce. I medici mi hanno confermato che siamo pronti per partire da Acireale, prima volta che iniziamo il tour in una città del Sud”. Cosi il celebre cantautore, dopo il problema accusato alle corde vocali alle scorse settimane, conferma che il tour potrà partire. Si possono quindi ufficializzare le date di Reggio Calabria, in programma il 20 e 21 febbraio al PalaCalafiore.