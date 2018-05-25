Serata a Reggio con lo champagne Collet Rosè Dry e le creazioni di Cesare Pastry: sorbetto allo champagne, finger food al bergamotto e il gusto BergAmando

Lo champagne COLLET Rosè Dry protagonista della degustazione firmata Cesare Pastry in collaborazione con la Bottiglieria Pellarese. Organizzata ieri, la serata ha cercato di valorizzare il territorio utilizzando nuovi concept, sfruttando le sinergie con le economie locali, promuovendo i nostri prodotti affiancandoli a eccellenze mondiali come quella dello champagne, nella volontà di voler trasmettere un city brand reggino.

Più leggero di un démi-sec e più dolce di un brut, lo Champagne COLLET Rosè Dry è stato l’abbinamento perfetto della serata, accompagnato dalle creazioni dolci e salate di Cesare Pastry. Protagonista il Sorbetto allo champagne e streusel salato realizzato per l’occasione dal maestro Davide Destefano e promozione del territorio con tantissimi finger food come l’eclaire ripiena di purè al bergamotto di Reggio Calabria, melanzana e capperi caramellati.

Infine una bellissima descrizione dello champagne curata da Nicola Carlevaris, responsabile degustazioni della Collet, e una descrizione delle qualità terapeutiche del bergamotto di Reggio Calabria, ormai protagonista indiscusso con il nuovissimo gusto BergAmando di Davide Destefano.

Oggi si continua nella splendida location del Gambero Rosso di Marina di Gioiosa con lo chef stellato Riccardo Sculli e le sue golose creazioni, per esprimere il meglio della nostra Calabria.