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Lo chef calabrese Carmine Cataldo conquista il bronzo alle ‘Olimpiadi di cucina’ in Germania

Il team F.I.C. Calabria porta il bronzo dalle Olimpiadi di cucina di Erfurt con ricette a base di prodotti calabresi, tra cui la 'nduja e il bergamotto

05 Novembre 2016 - 20:22 | di Redazione

Olimpiadi di cucina in Germania: bronzo per lo chef Carmine Cataldo e il team F.I.C. Calabria

Lo chef calabrese Carmine Cataldo del rinomato locale “Il lupo Cattivo” a Gerace è riuscito a conquistare il bronzo alle “Olimpiadi di cucina”.

Lo chef, infatti, ha partecipato alla competizione, rientrando nel team F.I.C. Calabria,che in Germania,ad Erfurt, ha gareggiato con chef provenienti da ogni paese.

La manifestazione, che si svolge ogni quattro anni in terra teutonica, registra la partecipazione dei migliori cuochi e chef del mondo che aderiscono sia individualmente che in gruppo.

E proprio il gruppo F.I.C. Calabria ha deliziato i fini palati dei degustatori in giuria, proponendo ricette a base di materie prime esclusivamente “calabresi” tra i quali il caciocavallo di Ciminà, la liquirizia,il bergamotto, la ‘nduja e la nocciola della Sila.

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